الإسلامية تعلن فتح باب القبول والتسجيل للطلبة الجدد

أعلنت الجامعة الإسلامية بغزة عن فتح باب القبول للطلبة الجدد في برامج البكالوريوس للعام الدراسي 2018- 2019 م، وذلك ابتداءً من يوم الثلاثاء الرابع من تموز/ يوليو الجاري، حيث تمنح الجامعة درجة البكالوريوس فيما يقارب من (71) برنامجاً أكاديمياً نوعياً موزعين على (11) كلية، هي: الطب، العلوم الصحية، التمريض، العلوم، أصول الدين، الآداب، الاقتصاد والعلوم الإدارية، الهندسة، التربية، الشريعة والقانون، تكنولوجيا المعلومات.

هذا وتمنح الجامعة درجة الدكتوراه في (5) برامج أكاديمية، تشمل: كليات التربية، العلوم، الآداب، وأصول الدين، ودرجة الماجستير في (31) برنامجاً، و(6) برامج دبلوم ودبلوم عالي، و(13) دبلوم منهي متخصص.

وتقديرًا من الجامعة الإسلامية للظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بقطاع غزة فقد اعتمدت حزمة من المنح الدراسية والتسهيلات للطلبة الجدد للعام الدراسي 2018-2019م، وذلك حرصاً منها في عدم حرمان أي طالب من حقه في التعليم بسبب ظروفه الصعبة.

وتجدر الإشارة إلى أن الجامعة الإسلامية تفتح أبوابها لتسجيل الطلبة الجدد في تمام الساعة الثامنة والنصف صباحاً وحتى الثالثة من بعد الظهر طلية أيام الأسبوع عد يوم الجامعة، في الطابق الثاني في مركز المؤتمرات بالجامعة.