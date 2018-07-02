د. الشرافي يوضح لمراسلنا سبب إنهاء عقود بعض موظفي جامعة الأقصى

نفي رئيس جامعة الأقصى الدكتور كمال الشرافي ما نقل عنه حول اتخاذ الجامعة قراراً بحق ثلثي موظفي الجامعة ممن بلغوا سن 60 عاماً إلى التقاعد، موضحاً أن الأمر يتعلق بستة موظفين خدمات بلغوا سن 64 عاماً.

وأشار إلى أنه حسب القانون فيحال للتقاعد من بلغ الستين عاماً، ولكن تم التمديد لهؤلاء الموظفين الستة بسبب الأوضاع الصعبة التي يعيشها قطاع غزة، والآن سيتم إنهاء عقودهم، لأن الجامعة بحاجة لطاقات جديدة، ووفق القانون.

وأوضح د. الشرافي لمراسلنا، أن موظفي جامعة الأقصى هم موظفون حكوميون، وفي حال وصل أحد الموظفين لسن التقاعد يتم التعامل معه من قبل ديوان الموظفين، لإحالته للتقاعد.