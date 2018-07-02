"كرنفال رزان النجار".. دعوة للتطوع والامتثال بما قدمته في الميدان

لا زالت الفعاليات التي ينظمها الشبان الفلسطينيين تخليداً و وفاءً للشهيدة المسعفة رزان النجار تتواصل، و تأخذ أشكالاً مختلفة، حيث نظمت المجالس الشبابية التابعة لمؤسسة انقاذ المستقبل الشبابي "كرنفال الشهيدة رزان النجار"، بالشراكة مع لجنة الرياضة والبيئة الفلسطينية.

و حول فكرة "الكرنفال"، قالت منسقة المجالس في محافظة خان يونس، ابتهال شراب: "إن فكرة الكرنفال تبلورت لدى المجالس وفاءً منها لما قدمته الشهيدة النجار من جهود في إسعاف جرحى مسيرة العودة، عند السلك الفاصل شرق خانيونس، وربط ذكرى الشهيدة بالبيئة والارض والتعليم كمقومات للبقاء".

و أشارت شراب في حديث لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" الى أن هناك عدة أهداف وراء تنظيم هذا الكرنفال أهمها تعزيز الصمود، تعزيز الرياضة للطلائع ومشاركتهم الرياضية وتذكرهم باسم رزان النجار.

و أوضحت أن الرسائل التي أراد الفريق أن يرسلها للعالم من خلال هذا الكرنفال متعددة، من بينها تخليد ذكرى الشهداء، و إبراز دورهم، و التركيز على قضية الشهيدة النجار على وجه الخصوص، لا سيما و أنها استشهدت و هي تقوم بواجبها الإنساني، و لم تكن تشكل خطراً على جنود الاحتلال.

و وفقاً ل شراب، فقد شارك بالكرنفال حوالي 50 طليع، ثم زرعت والدة الشهيدة رزان بعض الأشجار بجانب مدخل بلدة خزاعة؛ تخليداً لروح رزان.

و لفتت الى أنه تم اختتام هذا الكرنفال بافتتاح مركز رزان النجار التدريبي بوسط مدينة بني سهيلا، حيث من خلاله سيتم تنظيم دورات اسعافات اولية للمسعفين و الممرضين.

































