نيمار يعترف بقوة "السامبا" البرازيلية في المونديال

اعترف نيمار دا سيلفا لاعب المنتخب البرازيلي، اليوم الإثنين، بقوة فريقه في النسخة الحالية لبطولة كأس العالم لكرة القدم في روسيا.

جاءت تصريحات نيمار التليفزيونية عقب فوز البرازيل على المكسيك بهدفين دون رد في ثمن نهائي العرس العالمي.

وقال نيمار "إنه أمر رائع عدم استقبال الأهداف، في اعتقادي أن فريقنا لعب مباريات عديدة دون استقبال أي هدف، وهذا دليل على قوة هذا الفريق، الحفاظ على الهدوء ليس بالأمر السهل، ولكن نجحنا بتطبيقه".

وأضاف "أنا أهنيء الفريق بأكمله للتأهل لربع النهائي، كنا نعرف أنها مباراة صعبة أمام المكسيك، وسنواجه فيها فريقًا قويًا، ولكن نجحنا وتأهلنا وأثبتنا تفوقنا وعلو كعبنا أمامهم بفوز جديد".

وأوضح نيمار "اعتدت التعرض للخشونة، الاحتكاكات من المنافس دائمًا قوية ليس في مباراة اليوم فقط، هذا ما أقابله من الفرق الأخرى، كنت أعلم أننا سنواجه هذا".

وانتزع المنتخب البرازيلي بطاقة العبور إلى دور الثمانية (ربع النهائي) لبطولة كأس العالم لينتظر الفائز من لقاء بلجيكا واليابان التي ستقام في وقت لاحق اليوم.