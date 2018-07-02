اتحاد الموظفين العرب بالأونروا يدعو للاعتصام الأربعاء القادم

دعا اتحاد الموظفين العرب بوكالة "اونروا" بغزة اليوم الإثنين، جميع موظفي برنامج الطوارئ المهددين، والمعلمين الذين لم يتم تثبيتهم، وموظفي المكتب الإقليمي، إلى الاعتصام والاحتشاد امام بوابة الوكالة الغربية بمدينة غزة، يوم الأربعاء القادم 4/7/2018 الساعة العاشرة صباحًا، لإيصال رسالة رفض لقرارات الوكالة المتعلقة بمصيرهم.

وأعلن الاتحاد في بيان صحفي، رفضه المطلق لكل قرارات التقليص، مبينًا أنه سيقف بكل قوة مع كل الفعاليات الجماهيرية الرافضة للتآمر على الأونروا، والتي يشارك بها بعض الموظفين الكبار في الإدارة العليا للوكالة.

واستنكر الاتحاد عدم تثبيت حوالي 500 معلم يومي خلال العام الحالي، ورفض رئاسة عمان مقترح الاتحاد بحفظ حقهم في التثبيت، "ووضع مستقبلهم في مهب الريح في سابقة خطيرة لم تحدث من قبل" على حد تعبيرهم".

وجدد الاتحاد استنكاره لتخلي إدارة الوكالة عن كل الالتزامات والاتفاقيات الموقعة مع اتحاد الموظفين، والتي تحمي الموظفين وإنهاءها للشراكة التي تحدثوا عنها كثيرًا في الفترة الماضية، وذلك بقيامها بإنهاء برنامج الطوارئ دون الرجوع لأحد، بما يعرض الأمن الوظيفي لأكثر من ألف موظف للخطر.

ورفض الاتحاد سياسة إرسال الرسائل التي تنهي عقود موظفي الطوارئ، والتي اعتبرها غير قانونية بموجب اتفاق موظفي LDC مع اتحاد الموظفين، ومخالفة قانونية لآلية التمديد لموظفي Fix Term.

ودعا الاتحاد القوى الوطنية والإسلامية ومجالس أولياء الأمور وجميع اللاجئين، إلى اعتبار تلك الإجراءات خط أحمر، وأن يمارسوا دورهم الوطني ومسؤولياتهم التاريخية في إجبار كل المعنيين للتراجع عن هذا القرار، وحماية قضية اللاجئين وخدماتهم.