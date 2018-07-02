حماس: رفض السلطة رفع العقوبات إضعاف لمقومات صمود شعبنا

أكدت حركة حماس أن رفض السلطة الفلسطينية إنهاء إجراءاتها العقابية عن غزة هو "إضعاف لمقومات صمود شعبنا في مواجهة الصفقة الأمريكية الرامية لإنهاء القضية الفلسطينية".

وقال المتحدث باسم حماس فوزي برهوم إن: "رفض السلطة الاستجابة لكل النداءات الشعبية والوطنية والدولية لإنهاء إجراءاتها العقابية عن غزة هو إضعاف لمقومات صمود شعبنا في مواجهة "صفقة القرن".

وشدد برهوم في تغريدة على حسابه في "توتير" يوم الاثنين، على أن "كل جهد يرفع الحصار عن غزة ويلبي طموحات أهلها ودون أثمان سياسية جهد مرحب به".

وفرض الرئيس محمود عباس جملة من العقوبات على غزة بأبريل 2017 بدعوى إجبار حماس على حل اللجنة الإدارية التي شكلتها في غزة، شملت خصم نحو 30% من الرواتب، وتقليص إمداد الكهرباء والتحويلات الطبية، وإحالة أكثر من 20 ألف موظف للتقاعد المبكر.

وتعد "صفقة القرن" مجموعة سياسات تعمل الإدارة الأمريكية الحالية على تطبيقها حاليًا-رغم عدم الإعلان عنها حتى اللحظة-، وهي تتطابق مع الرؤية اليمينية الإسرائيلية في حسم الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي.

وكان الرئيس دونالد ترمب أعلن عن "إزاحة" القدس عن طاولة المفاوضات-المتوقفة من 2014-ونقل سفارة بلاده إليها وإعلانها عاصمة للاحتلال الإسرائيلي، وبدء بإجراءاته لإنهاء الشاهد الأخير على قضية اللجوء عبر تقليص المساعدات الأمريكية المقدمة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا".