"بكدار": اكتمال الأعمال في مسرح جامعة القدس المفتوحة في نابلس

أعلنت دائرة المشاريع في المجلس الاقتصادي الفلسطيني للتنمية والإعمار "بكدار" اكتمال أعمال إنشاء وتشطيب مسرح جامعة القدس المفتوحة في نابلس، وهو مسرح داخلي بشكل دائري يتسع لنحو 400 مقعدا.

وأوضح الوكيل المساعد للشؤون الفنية في "بكدار" المهندس رائد عنبتاوي أن المشروع يشمل إنشاء المبنى وتشطيبه بكل ما يتطلبه من أعمال ديكور وصوتيات وإضاءة وتكييف وذلك ضمن المواصفات العالمية للمسارح.

وأضاف أن المشروع بقيمة مليون و100 ألف دولار، وبتمويل من صندوق النقد العربي عبر البنك الإسلامي للتنمية.

وقال عنبتاوي إن المشروع يهدف لتعزيز العملية التعليمية في الجامعة وكذلك تشجيع النشاطات والعروض الفنية والثقافية في نابلس في ظل ندرة المسارح فيها.

ويذكر أن "بكدار" والقدس المفتوحة افتتحا في آذار الماضي مسرحا مشابها في فرع الجامعة في الخليل.