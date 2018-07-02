ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

3 Menu
  1. الرئيسية
  2. أحداث الساعة
  3. عرض الخبر

حرائق من الداخل المحتل.. التهديد القادم لــ "اسرائيل"

  • فلسطين اليوم - القدس المحتلة
  • 18:34 - 02 يوليو 2018
حرائق الطائرات الورقية في مستوطنات غزة حرائق الطائرات الورقية في مستوطنات غزة
مشاركة

ذكرت قناة كان العبرية بأن التهديد المقبل الذي سيواجه "اسرائيل" ، الحرائق التي يتم إشعالها بشكل متعمد من قبل فلسطينيين من الداخل المحتل ، أو من فلسطيني الضفة الغربية .

ووفقا للقناة فإن الحديث يدور عن ظاهرة أخذت بالظهور والتنامي في الآونة الأخيرة ، حيث يتعمد مواطنين عرب  إحراق الحقول الزراعية "الاسرائيلية" .

هذا وقد أظهر التحقيق الذي أجرته الإطفائية "الاسرائيلية"، بأن عشرة حرائق على الأقل من أصل عشرين حريق من الحرائق التي  في منطقة القدس خلال أقل من أسبوع ، هي بفعل فاعل وتم إشعالها بشكل متعمد من قبل بعض المواطنين .

متعلقات