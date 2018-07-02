حرائق من الداخل المحتل.. التهديد القادم لــ "اسرائيل"

ذكرت قناة كان العبرية بأن التهديد المقبل الذي سيواجه "اسرائيل" ، الحرائق التي يتم إشعالها بشكل متعمد من قبل فلسطينيين من الداخل المحتل ، أو من فلسطيني الضفة الغربية .

ووفقا للقناة فإن الحديث يدور عن ظاهرة أخذت بالظهور والتنامي في الآونة الأخيرة ، حيث يتعمد مواطنين عرب إحراق الحقول الزراعية "الاسرائيلية" .

هذا وقد أظهر التحقيق الذي أجرته الإطفائية "الاسرائيلية"، بأن عشرة حرائق على الأقل من أصل عشرين حريق من الحرائق التي في منطقة القدس خلال أقل من أسبوع ، هي بفعل فاعل وتم إشعالها بشكل متعمد من قبل بعض المواطنين .