حريق هائل يقترب من منزل ومزرعة ارئيل شارون بسبب الطائرات الورقية

اندلع حريق هائل مساء اليوم الإثنين، في منطقة وادي "هشكماه" قرب منزل ومزرعة رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي السابق ارئيل شارون، بسب الطائرات الورقية الحارقة التي يطلقها شبان من قطاع غزة.

وذكرت موقع واللا العبري أن طائرة ورقية حارقة أطلقت من غزة تسببت بحريق بالحقول القريبة من منزل ومزرعة رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي السابق ارئيل شارون.

وأوضح الموقع أنَّ النيران التهمت حوالي 200 دونماً من الحقول الزراعية، على الرغم من محاولة الإطفائية الإسرائيلية محاصرة النيران.

وأشار الموقع أن النيران متواصلة حتى اللحظة، على الرغم من استخدام الإطفائية الإسرائيلية لطائرات وطواقم خاصة لإخماد الحريق.

ويقوم شبان فلسطينيون بشكل شبه يومي بإطلاق طائرات ورقية مثبت فيها عبوات حارقة، باتجاه أراضينا المحتلة شرقي القطاع، وكبدت تلك الطائرات التي يتم صنعها بأدوات بسيطة الاحتلال خسائر باهظة.

وينظر الاحتلال بخطورة لتكرار هذه الحالات، ويخشى من استمرار إطلاقها، كما يعكس ذلك تصريحات مسؤولين لديه.

وتعتبر الطائرات الورقية الحارقة إحدى أساليب الشبان في القطاع للتشويش على قناصة الاحتلال الذين يقمعون المشاركين السلميين في مخيمات ومسيرات العودة التي انطلقت منذ الـ30 من مارس الماضي.











