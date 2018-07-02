أنباء عن شهداء.. الاحتلال يطلق النار على مجموعة من الشبان شرق رفح

أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي النار، عصر اليوم الاثنين، نحو مجموعة من الشبان قرب مخيم العودة شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وأفادت المصادر الطبية أن شاباً (16 عاماً) أصيب بجراح متوسطة برصاص الاحتلال الإسرائيلي، جراء طلق ناري بالكتف شرق رفح، مشيرةً إلى أنها الحالة الوحيدة التي وصلت إلى المستشفى حتى الآن.

من جانبها ذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي بشكل مباشر تجاه عدد من الشبان لدى اقترابهم من السياج الحدودي الزائل، ما أدى إلى إصابة عدد منهم بجروح.

وقالت المصادر إن قوات الاحتلال حاصر الشبان قبل أن تبدأ بإطلاق النار عليهم، مؤكدةً عدم قدرة الطواقم الطبية الوصول إلى المصابين.

وفي سياق متصل قال موقع "0404" العبرية، إن قوات الاحتلال قتلت فلسطينيين شرق مدينة رفح جنوب القطاع.

يتبع...