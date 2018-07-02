"نجم إسبانيا المنبوذ" ينتقد المنتخب "العقيم"

انتقد النجم الإسباني سيسك فابريغاس طريقة لعب المنتخب الإسباني "غير المجدية"، وذلك بعد خروج إسبانيا المفاجئ من المونديال الأحد.

وقال فابريغاس، الذي استبعد من تشكيلة المنتخب بشكل مفاجئ قبل انطلاق المونديال: "أنا من المعجبين بطريقة تيكي تاكا وكرة القدم الجميلة، لكن هذا ليس ما حدث أمام روسيا"، وفقا تصريحات نقلتها صحيفة "صن" البريطانية.

وودعت إسبانيا المونديال على يد منتخب روسيا صاحب الضيافة، بعد مباراة ماراثونية في دور الـ16، الأحد، انتهى وقتها الأصلي بالتعادل 1-1، ولجأ المنتخبان إلى ركلات الترجيح.

وأضاف لاعب تشلسي الإنجليزي: "كانت هناك فرص للتقدم، ولعب الكرة للأمام، لكن كل ما يفعلوه الاستدارة للخلف والتمرير والحفاظ على الكرة".

ونفذ المنتخب الإسباني 1114 تمريرة الأحد، وهو رقم هائل لمباراة واحدة، بالمقارنة، قام المنتخب الروسي بـ1135 تمريرة خلال جميع مباريات البطولة.

وحطم المنتخب الإسباني الرقم القياسي بعدد التمريرات في مباراة بكأس العالم، كما حطم المدافع سيرجيو راموس الرقم القياسي لعدد التمريرات من لاعب واحد في تاريخ المونديال (141 تمريرة).

ومن علامات اللعب "العقيم" للإسبان التمريرات التي قام بها لاعب الوسط الهجومي إيسكو، حيث مرر 12 تمريرة للأمام فقط، من أصل 132 تمريرة خلال المباراة.

كما استحوذ الإسبان على الكرة بنسبة 79 بالمئة، من دون التسبب بأي خطورة تذكر على مرمى روسيا خلال 120 دقيقة.