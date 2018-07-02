قوات الاحتلال تنصب "كرفانات" بمحاذاة معسكر للجيش شرق الخليل

نصبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، "كرفانات" جديدة بمحاذاة معسكر للجيش في منطقة واد الحصين شرق مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية.

وأفادت مصادر إعلامية، بأن قوات الاحتلال اصطحبت بناقلاتها المجرورة عدة "كرفانات" وشرعت بنصبها بمحاذاة معسكر لجيشها انشأته خلال الشهر المنصرم في أرض تعود ملكيتها لعائلة جابر بمنطقة واد الحصين، قرب مستوطنة "كريات اربع" الجاثمة عنوة على اراضي المواطنين.

وعبر أهالي المنطقة عن تخوفهم ان يكون نصب الكرفانات في منطقة قريبة من المستوطنة وعلى الطريق التي يعبرها المستوطنون للوصول الى الحرم الابراهيمي، يصب في اطار انشاء بؤرة استيطانية جديدة يتم ربطها بالمستوطنة المذكورة مستقبلا.