مصرع فتى متأثرًا بجروح أصيب بها بانفجار داخلي شرق مدينة غزة

لقي الفتى معاذ حيدر حلس (16عاماً)، من حي الشجاعية شرق مدينة غزة، مصرعه اليوم الاثنين، متأثراً بجروح خطيرة أصيب بها أول أمس، جراء انفجار وقع داخل مخزن ألعاب نارية شرق المدينة.

وأفادت مصادر طبية، بوفاة الفتى معاذ حلس، جراء إصابته الخطيرة بحروق من الدرجة الثالثة وجروح عميقة، وكان يرقد في قسم العناية المكثفة، إلا أنه أعلن عن وفاته ظهر اليوم.

وكان الفتيان مؤيد حيدر حلس17عاماً شقيق معاذ، وضياء ماجد العرعير 17عاما، لقيا مصرعهما وأصيب ثمانية آخرون بينهم ثلاثة بحالة خطيرة، مساء السبت الماضي، جراء الانفجار، الذي وقع في حي الشجاعية شرق المدينة.