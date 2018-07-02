"الموعد" و"إلغاء المؤتمر" "قتلا بهجة نتائج التوجيهي"...الوزارة توضح

على أحر من الجمر ينتظر طلبة الثانوية العامة "توجيهي" موعد الإعلان عن نتائج الامتحانات، لا سيما أن أهالي الطلبة يعيشون حالة من القلق والخوف في استقبال نتائج أبنائهم الطلبة.

وزارة التربية والتعليم أعلنت إلغاءها مؤتمر وزير التربية المخصص للإعلان عن نتائج الثانوية العامة وتأخير النتائج حتى المساء.

وترى الوزارة أن ذلك يأتي انسجاماً مع رغبة الوزارة في استمرارها بتطبيق رؤيتها الهادفة إلى خفض الرهبة والتوتر المصاحب لانعقاد الامتحان وإعلان نتائجه.

عشرات الأهالي والطلبة أبدوا امتعاضهم واستيائهم من إلغاء المؤتمر وتأخير موعد الإعلان عن نتائج الإنجاز "توجيهي"، مشيرين إلى أن ذلك يزيد من توترهم في انتظار نتائج أبناءهم.

توتر وقلق

الطالب زياد الحطاب، أكد أن تأخير موعد إعلان يزيد من التوتر والقلق عند الطالب، بقوله: "نحن كطلاب ننتظر النتيجة بفارغ الصبر"

وأوضح الحطاب في حديثه لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أن إعلان النتائج في منتصف اليوم سيفقد النتيجة هيبتها ويزيد من الخوف والتوتر، مضيفاً : "الساعات الأخيرة في إعلان النتائج دائما ما تكون صعبة".

الانتظار قاتل

والدة الطالبة مرام مرتجى، عبّرت عن استيائها من تأخير موعد إعلان النتائج، بقولها: نحن نعيش في حالة من القلق وعلى أعصابنا"، وقد تعودنا على الإعلان عنها في الصباح الباكر".

وتضيف مرتجى لـ"فلسطين اليوم": "الانتظار قاتل ومن غير المعقول أن نبقى منتظرين حتى المساء"، متمنية من وزارة التربية والتعليم أن تعلن عنها في الصباح.

خطوة لها معطيات اجتماعية

صادق الخضور الناطق باسم وزارة التربية، قال إن إلغاء المؤتمر الصحفي خطوة مع خطوات أخرى سابقة للحد من حالة الارباك وتجاوزها لدى طلبة الثانوية، مشيراً إلى أن لها معطيات اجتماعية ترتبط بالمشهد العام في تخفيف الخوف عن المواطنين في هذا اليوم.

وأضاف الخضور في تصريح خاص لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" أن تأخير النتائج يأتي أيضا لضمان أن يكون ولي الأمر مع الطالب، سواء كان موظف أو عامل، وأن يبدأ يومه براحة.

النتائج إلكترونياً

وأشار الخضور إلى، أنه لم يتم تحديد ساعة إعلان النتائج، لافتاً أنها ستكون بعد انتهاء الدوام الحكومي. وأضاف أن النتائج سيتم نشرها إلكترونياً خوفا من أي خلل خلال نقل الكشوفات كما حدث في العام الماضي.

وتابع قوله: "نأمل أن تكون هذه الخطوة نوعية لتجاوز حالة الارباك في نشر النتائج منعا للإرباك".

وكانت وازرة التربية والتعليم أعلنت، أمس الأحد، أن نتائج الثانوية العامة "الإنجاز" ستكون مساء يوم الأحد المقبل.

وقالت إن كشوف العلامات الرسمية ستكون متوفرة في كافة المدارس للطلبة النظاميين في صبيحة اليوم التالي لإعلان النتائج، وكشوف طلبة الدراسة الخاصة ستتوفر في مديريات التربية والتعليم العالي، وأنه سيكون بإمكان الطلبة الناجحين غير الراغبين في تحسين علاماتهم وفق النظام، الحصول على كشوفهم علماً بأن الوزارة ستبدأ بتصديق الكشوف بعد ثلاثة أيام من موعد إعلان النتائج وفق النظام.