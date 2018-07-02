لجنة المرأة بمسيرة العودة تدعو غداً لأوسع مشاركة نسوية شرقي قطاع غزة

دعت لجنة المرأة في مسيرة العودة وكسر الحصار، قطاعات المرأة المختلفة للمشاركة غداً في المسيرة النسوية الحاشدة شرقي قطاع غزة تحت عنوان "فلسطينيات نحو العودة وكسر الحصار.

وقالت اللجنة في مؤتمر لها عقدته بغزة، اليوم الاثنين، إن المسيرة ستكون غداً الثلاثاء الساعة الخامسة مساء في مخيم ملكة شرقي غزة، تأكيداً على استمرار مسيرات العودة.

وطالبت لجنة المرأة، أبناء شعبنا في الضفة والداخل الفلسطيني المحتل والشتات لتنظيم فعاليات مماثلة تزامناً مع الفعالية الكبرى في قطاع غزة.

وأكدت أن المسيرة النسوية تحمل رسائل واضحة للاحتلال بأن لا أحد يستطيع أن يتجاهل حقوقنا وثوابتنا ومطالب شعبنا العادلة، وعلى رأسها حق العودة وكسر الحصار.

ووجهت اللجنة، التحية إلى التحركات والأنشطة والفعاليات النسوية المساندة لشعبنا وللمرأة الفلسطينية في مارون الراس وبيروت بلبنان وحيفا.









