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كاتب صهيوني يتحدث عن زيارة وفد عسكري خليجي لـ"إسرائيل"

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 10:15 - 02 يوليو 2018
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كشف الكاتب الاسرائيلي ايدي كوهين، عن زيارة وفد عسكري خليجي إلى "اسرائيل" مؤخرا.

وقال كوهين في تغريدة نشرها على حسابه في تويتر:" إن وفدا من سلاح جوي عربي خليجي زار مؤخرا اسرائيل للاطلاع على اداء طائرة اف ٣٥، حيث قدمت اسرائيل عرضا لهم بمرافقة طرف أمريكي كبير".

وأشار الى أن اسرائيل قالت للوفد "نحن دائماً مستعدون للتعاون مع أبناء عمنا العرب لأجل مواجهة عدونا المشترك ايران".

ولم يكشف الكاتب الاسرائيلي عن الدولة التي يتبع لها الوفد العسكري.

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