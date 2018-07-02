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أهالي أسرى غزة يتوجهون لزيارة أبنائهم في سجن "نفحة"

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 08:50 - 02 يوليو 2018
تعبيرية تعبيرية
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سمحت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الاثنين، لدفعة جديدة من أهالي أسرى قطاع غزة بزيارة أبنائهم في سجن "نفحة" الإسرائيلي؛ وذلك عبر حاجز بيت حانون/ إيرز شمال القطاع.

وأفادت المتحدثة باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في غزة سهير زقوت، بتوجه 19 من أهالي أسرى القطاع، لزيارة أبنائهم في سجن نفحة الصحراوي الإسرائيلي، بتنسيق من اللجنة الدولية.

يذكر أن ذوي المعتقلين يتوجهون لزيارة أبنائهم المعتقلين في سجون الاحتلال مرة واحدة كل شهرين، فيما يُمنع عشرات الأسرى من قطاع غزة من زيارة ذويهم لهم.

ويقبع في سجون الاحتلال نحو سبعة آلاف فلسطيني في ظروف صعبة، بينهم نحو 300 أسير من غزة، واستشهد 214 أسيرًا نتيجة سياسة الإهمال الطبي داخل السجون.

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