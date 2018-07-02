تحريض "إسرائيلي" على قصف غزة  

حرضت وسائل إعلام عبرية حكومة الاحتلال "الإسرائيلية"، باستهداف المواطنين في قطاع غزة، بحجة إطلاق الطائرات الورقية الحارقة.

وقد دعا موقع مكور ريشون العبري، حكومة الاحتلال، لقصف أهداف مهمة لحركة حماس لإجبارها على وقف هذه الطائرات.

وكتب: في ظل عدم وجود حل مباشر لمنع إطلاق الطائرات الورقية، والبالونات المشتعلة من قطاع غزة لا بد من قصف أهداف مهمة لحركة حماس من أجل دفعها لوقف هذه الظاهرة".

وكانت مصادر عسكرية "إسرائيلية"، قد أكدت أن الجيش عزز أنظمة الرادار على الحدود مع قطاع غزة تحسباً لتدهور محتمل للأوضاع على الجبهة.

وذكر موقع "والا" العبري أن الجيش عزز أنظمة الرادار الخاصة في اكتشاف الصواريخ المطلقة من القطاع تحسباً لتصعيد عسكري خلال الفترة القادمة.

وقالت مصادر عسكرية "إسرائيلية" إن الجيش أعاد تموضع بطاريات القبة الحديدية في غير مكان من الغلاف وذلك تبعاً للتهديدات القادمة من القطاع.