فائدة جديدة للقهوة!

كشفت نتائج تجارب أجراها العلماء مؤخرا، أن للقهوة ميزات إضافية مفيدة لجسم الإنسان، حيث تبين أن تناولها يساعد في زيادة فعالية العمل الجماعي.

وأشارت نتائج هذه التجارب إلى أن الكافيين الموجود في القهوة يزيد من انتباه الإنسان وقدراته الإبداعية، حيث اشترك في التجربة الأولى 72 متطوعا تتراوح أعمارهم بين 20-25 عاما، قسموا إلى مجموعتين، تناول أفراد المجموعة الأولى فنجان قهوة يوميا، وتبين بنتيجة التجربة أنهم يتحدثون بإيجابية عن زملائهم، الأمر الذي رفع روح العمل الجماعي بينهم.

أما التجربة الثانية، فقد تناول بعض أفرادها قهوة تحتوي على الكافيين، بينما تناول البعض الآخر قهوة خالية من الكافيين، فكانت نتائج هذه التجربة متطابقة مع نتائج التجربة الأولى.

استنادا إلى هذه النتائج استنتج علماء من الولايات المتحدة، بأن تناول القهوة باعتدال يساعد في تحسين فعالية العمل الجماعي، كما أن فنجانا من القهوة يوميا يؤثر إيجابيا في عمل الدماغ ويحمي خلاياه من المؤثرات التي تدمرها، ويساعد مستقبلا على منع الإصابة بالخرف، بالإضافة إلى أن القهوة مفيدة بصورة خاصة للمصابين بمرض الزهايمر، حيث أن الكوليسترول يصل إلى دماغ المصابين بالمرض لعدم قدرة الحاجز الدموي الدماغي على منع ذلك، إضافة لذلك فإن الكافيين يخفض وتيرة نمو لويحات الأميلويد، التي تزيد من خطر الإصابة بالأمراض العصبية بنسبة 20%.

ومع ذلك، فالأطباء ينصحون الأشخاص الذين يعانون من أمراض القلب والأوعية الدموية بعدم تناول القهوة ولو حتى بكميات قليلة.