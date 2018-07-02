حملة اعتقالات تطال أطفالاً ونساء بينهم زوجة الشهيد نشأت الكرمي

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية وفجر اليوم الاثنين، 11 مواطناً فلسطينياً بحملة مداهمات واسعة بالضفة الغربية والقدس المحتلتين.

وأفادت مصادر محلية بأن الاحتلال اعتقل زوجة الشهيد نشأت الكرمي دينا السعيد من منزل عائلتها في منطقة الجلدة، كما اعتقلوا ثلاثة اطفال من شارع السهلة في الخليل.

وقالت المصادر، إنه جرى اعتقال الاطفال: محمد عبد الغني قفيشة 10 اعوام والطفل يوسف عبد الرجبي 12 عام ومصطفى طارق قفيشة 11 عام بعد قيام مجموعة من المستوطنين بمهاجمة منزلين يعودان لعائلة قفيشة.

كما وداهم الاحتلال منزل المواطن معتصم النتشة شقيق الشهيد مأمون النتشة في شارع السلام بالمدينة.

وفي قلقيلية، اعتقلت قوات الاحتلال الفتاة ليلى ماهر عوينات وشقيقها أشرف، كما واعتقلت معتصم محمود شاور، ومحمد أبو سمرة، كما وجرى اعتقال الأسير المحرر بكر الطويل على حاجز غرب نابلس.

ومن القدس، اعتقلت قوات الاحتلال، المواطنين إسلام إبراهيم، أبو أزهار إبراهيم من بلدة عناتا شرق القدس.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي حملاته المتكررة من مداهمات وتفتيش المنازل واعتقال المواطنين بالضفة والقدس المحتلتين بشكل يومي.