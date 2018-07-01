مسيرة نسائية في غزة و عواصم عربية للمطالبة بالعودة و كسر الحصار

تنظم لجنة المرأة في الهيئة الوطنية لمسيرة العودة و كسر الحصار يوم الثلاثاء المقبل مسيرة نسائية نحو موقع ملكة شرق مدينة غزة، تتزامن معها حشودات و تجمعات نسائية من دول عربية أخرى و من أمريكا و مدن الداخل الفلسطيني المحتل.

عضو الهيئة في لجنة المرأة، آمنة حميد قالت في حديث لــ "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية": "إن هذه الفعالية شرق غزة ستتزامن مع وقفات أخرى في لبنان و الجزائر و تونس و عمان و القاهرة".

و لفتت حميد الى أن الفعالية ستؤكد على حضور المرأة اللافت في الميدان، و لتؤكد رفضها لهذا الحصار ، و أن الرسالة الابرز هي ان المرأة في الصف الأول من كل معركة مع هذا الاحتلال، و ستعلن للاحتلال و العالم أجمع أن هذه المسيرات سلمية، و انها تحمل حق، و ان تواجدها على الحدود ما هو الا محاولة لنقل الحياة على هذه الأرض".

و أضافت: "إن العدو يحاول بكل وسائل القتل و الغطرسة ان يقضي على اصحاب الحق، بالاغتيال من خلال اطلاق النيران على الاطفال و الجرحى و المعاقين، و هو اهم ان اعتقد اننا سنخاف من الرصاص المتفجر الذي يطلقه نحو المتظاهرين السلميين، و لن يوقف زحفنا نحو الحدود".

و تابعت تقول: "خيارنا النصر او الشهادة، و رسالتنا رسالة واقعية و حقيقية للعالم ان المرأة الفلسطينية لن تتنازل عن حق العودة، و لن تقف مكتوفة الأيدي أمام ما يتعرض له شعبنا من حصار و قتل و تشريد".

و أشارت حميد إلى أن هناك تواصل مع شقيقات الرجال في عدد من العواصم العربية، اللاتي لبين نداء العودة، و سيشاركن في الوقفة تزامناً مع غزة في تمام الساعة الخامسة من مساء يوم الثلاثاء المقبل،3/7/2018.