رسميا.. الاسباني إنييستا يعلن اعتزاله دوليًا

أعلن أندريس إنييستا، لاعب وسط فريق برشلونة و المنتخب الإسباني، اليوم الأحد، اعتزاله اللعب الدولي رسميًا، عقب وداع منتخب بلاده بركلات الترجيح، على يد المنتخب الروسي، في المباراة التي جمعتهما اليوم على ملعب "لوجنيكي" ضمن منافسات دور الـ16 بمونديال روسيا 2018.

وودع الرسام، صاحب الـ34 عامًا، منتخب الماتادور الإسباني بعد مسيرة طويلة، حصدها خلالها العديد من الألقاب كان أبرزها كأس العالم 2010، وكأس الأمم الأوروبية 2008 و2012.



وكان أول مباراة دولية خاضها إنييستا أمام المنتخب الروسي والتي انتهت بالتعادل السلبي بينهما في 27-5-2006، واختتم أيضًا مسيرته الدولية اليوم أمام نفس المنتخب.