ترامب للأوروبيين : ننفق الثروات لحمايتهم وما يقومون به بحقنا فظيع وظالم

اعتبر الرئيس الاميركي دونالد ترامب، اليوم الاحد، ان الممارسات التجارية للاتحاد الاوروبي "تسبب الاذى" للولايات المتحدة ، بمقدار ما تسببه الممارسات التجارية للصين.

وقال ترامب في تصريح لشبكة (فوكس نيوز): "ان الاتحاد الاوروبي يسبب على الارجح مقدار الاذى نفسه الذي تسببه الصين" للولايات المتحدة من الناحية التجارية "مع فارق ان الاتحاد الاوروبي اصغر".

وتابع ترامب ان الاوروبيين "حققوا فائضا تجاريا مع الولايات المتحدة بلغ 151 مليار دولار (...) مع العلم بأننا ننفق ثروات على الحلف الاطلسي لحمايتهم".

واضاف "ما يقومون به بحقنا فظيع جدا (...) نحن جميعا نحب الاتحاد الاوروبي بشكل او بآخر" الا ان هذه الدول "تعاملنا بشكل سيء جدا وظالم جدا".

وردا على سؤال حول ما اذا كان من الافضل الاتفاق مع حلفاء الولايات المتحدة ضد الصين، اجاب ترامب بالنفي.

وقال ان الاوروبيين "لا يريدون منتجاتنا الزراعية. بكل صدق لديهم مزارعوهم ويريدون بالطبع الدفاع عنهم. ونحن لا ندافع عن مزارعينا".

كما تطرق الى سوق السيارات والى تدفق السيارات الالمانية الصنع الى السوق الاميركية "في حين اننا لا نستطيع نحن ادخال سياراتنا هناك".

وباشرت الادارة الاميركية اعداد دراسة تمهيدا لزيادة الرسوم الجمركية على الواردات من السيارات.

من جهة ثانية، كرر الرئيس الاميركي القول ان الشركات الاوروبية التي ستواصل التعامل مع ايران ستتعرض لعقوبات. وردا على سؤال بهذا الصدد قال ترامب "بالتأكيد، هذا ما سنقوم به".

وبعد سحب بلاده من الاتفاق الدولي حول النووي الايراني الموقع عام 2015، اعاد ترامب فرض العقوبات الاميركية على ايران، وهدد بفرض عقوبات على الشركات الاجنبية التي ستواصل الاستثمار في هذا البلد.