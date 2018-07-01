برشلونة يتلقى عرضاً مغرياً لبيع باولينيو

ذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أن برشلونة تلقى عرضياً مغرياً من أجل التخلي عن النجم البرازيلي باولينيو الذي يشارك في الوقت الراهن مع منتخب بلاده البرازيل في نهائيات كأس العالم 2018 المقامة في روسيا.

وتعاقد برشلونة مع باولينيو مقابل 40 مليون يورو في الميركاتو الصيفي الماضي من نادي إيفرجراند ، وتلقى حينها انتقادات لاذعة لدفع مبلغ كهذا على لاعب يبلغ 29 عام ويلعب في الدوري الصيني.

لكن باولينيو أسكت جميع المشككين بقدراته ووقع على موسم مميز للغاية، حيث خاض 2000 دقيقة في الليجا وسجل 9 أهداف وصنع اثنين آخرين.

وأوضحت الصحيفة في تقريرها أن إدارة برشلونة وصلها عرض بقيمة 50 مليون يورو من أحد الأندية المهتمة بالحصول على خدمات باولينيو.

ولم تستبعد الصحيفة الكاتالونية أن يتم التخلي عن اللاعب لأن النادي سيحصل على 10 ملايين يورو أرباح من صفقتي شرائه وبيعه، ويكون قد استفاد موسم كامل منه أيضاً، وبالتالي فإن مستقبل باولينيو مع البرسا يحيطه الغموض في الوقت الراهن.