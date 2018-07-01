عباس وميلادينوف يناقشان كيفية حل مشكلة غزة!

استقبل رئيس السلطة محمود عباس، مساء اليوم الاحد، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، مبعوث الامين العام للأمم المتحدة في الشرق الاوسط نيكولاي ملادينوف.

وأطلع عباس المبعوث الاممي على آخر المستجدات السياسية، والاوضاع التي يعيشها الشعب الفلسطيني جراء الاحتلال وممارساته التعسفية.

وأكد على أهمية الدور الكبير للأمم المتحدة ومؤسساتها في حماية الشعب الفلسطيني، وضرورة مواصلة المنظمات الدولية التابعة لها، خصوصا وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين.

وأشار إلى ان القيادة الفلسطينية تواصل العمل من أجل تحقيق المصالحة الوطنية وانهاء الانقسام، وذلك على قاعدة تمكين حكومة الوفاق الوطني من اداء مهامها في قطاع غزة كما هي في الضفة الغربية.

بدوره، قال المبعوث الأممي، "ان هذا الاجتماع هو جزء من النقاش والتواصل المعتاد مع القيادة الفلسطينية، واسرائيل، ومصر، وكل الاطراف المعنية، لأننا نريد أن تكون الأمور واضحة للجميع وهو أن الامم المتحدة تدعم بشكل كامل انهاء الانقسام بين غزة، والضفة الغربية".

وأضاف : نحن ندعم ايضا جهود القيادة الفلسطينية من اجل العودة الى غزة كي تتمكن الحكومة الفلسطينية من استلام مسؤولياتها هناك".

وتابع ملادينوف : كان اجتماعاً بناءً جداً، وناقشنا العديد من التفاصيل حول ما يجب أن يتم اتخاذه على الأرض لمساعدة الناس في الضفة الغربية، وقطاع غزة، وقد ناقشنا كيفية حل مشكلة غزة كمسألة سياسية تأخذ بعين الاعتبار الوضع الانساني الصعب للناس الذين يعيشون هناك.

وقال: سنستمر في تنسيق انشطتنا بشكل كبير في المستقبل لنتأكد أن جميع جهودنا تدعم هدف تولي الحكومة لمسؤولياتها في غزة، وتوفير الخدمات للناس، والتخفيف من معاناة الفلسطينيين، وتجنب أي تصعيد.