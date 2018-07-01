إطلاق حملة لبيع الأضاحي بقيمة (100) مائة دينار

أطلقت وزارتا التنمية الاجتماعية وصندوق الزكاة التابع لوزارة الأوقاف والشؤون الدينية، اليوم الأحد، حملة لبيع الأضاحي وفق قرار مجلس الوزراء.

وأفادت الوزارتان في بيان صحفي صادر عنهما، بأنهما نظمتا بيع وتسويق الأضاحي المذبوحة في أستراليا بقيمة (100) دينار أردني توزع على الفقراء والمحتاجين والأيتام من خلال لجان الزكاة والجمعيات الخيرية.

ودعت الحملة كافة الجهات الخيرية المحلية والأجنبية والشركات ولجان الزكاة، الراغبة بالعمل في هذا الميدان توثيق طلبها في وزارة التنمية الاجتماعية، مع التأكيد على منع العمل في الأضاحي وبيعها وتسويقها وإدخالها بشكل مباشر أو غير مباشر تحت طائلة المسؤولية.