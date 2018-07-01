مصرع 3 من عناصر الأمن الوطني في حادث سير ذاتي

لقي 3 من عناصر الأمن الوطني مصرعهم مساء اليوم الاحد، فيما اصيب 5 اخرون بجروح مختلفة، وذلك جراء حادث سير ذاتي وقع عند مفرق الشهداء جنوب جنين.

وأعلن محافظ جنين، اللواء ابراهيم رمضان، استشهاد ثلاثة من جنود الأمن الوطني وأصابة خمسة بجروح مختلفه، وذلك جراء حادث سير ذاتي وقع عند مفرق الشهداء.

وضحايا هذا الحادث هم : عدي صوالحه ووليد جوابرة من بلدة كفر راعي وسمير محمد صالح من عسكر القديم بمحافظة نابلس.

واوضحت مصادر محلية، ان الدورية التي كانوا يستقلونها في اطار مهمة رسمية اصطدمت بعامود للكهرباء (الضغط العالي) على الشارع الرئيس (جنين - نابلس)، وتحديدا عند مفرق برقين الشهداء ، ما ادى الى وقوع تماس كهربائي مباشرة مع جسم الدورية.

وقد تم نقل المصابين إلى مستشفى جنين الحكومي لتلقي العلاج، حيث وصفت حالتهم بالمستقرة.