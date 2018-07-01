بماذا عاقب "الفيفا" المنتخب المغربي على خليفة مباراته أمام إسبانيا؟

قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" تغريم الإتحاد المغربي لكرة القدم ووجه إنذار للاعب نور الدين أمرابط على خلفية مباراة إسبانيا في المونديال.

وقال المكتب الصحفي للفيفا، أنه تم تغريم الاتحاد المغربي للكرة، بقيمة 65 ألف فرنك سويسري، بسبب عدة انتهاكات، وهي دخول ستة أشخاص من الموظفين الفنيين، إلى أرض الملعب بعد الصافرة النهائية للمباراة ضد إسبانيا، ووجود 13 شخصا في المنطقة التقنية بدلا من 11، إضافة إلى قذف مشجعي منتخب المغرب أشياء إلى أرض الملعب.

كما وجه الفيفا، إنذارا لنجم المنتخب المغربي، نور الدين أمرابط، بسبب سلوكه بعد مباراته ضد إسبانيا (2-2)، في الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات.

وكان الطاقم التقني ولاعبو المنتخب المغربي احتجوا ضد التحكيم في مباراتهم أمام إسبانيا التي تعادلوا فيها بعد أن احتسب الحكم هدفا للماتادور في اللحظات الأخيرة.