التجمع الديمقراطي يدين الاعتداء على الصحفية كنعان في نابلس

أدان التجمع الصحفي الديمقراطي، الاعتداء على الزميلة الصحفية لارا كنعان خلال تغطيتها لمسيرة خرجت مساء أمس السبت في مدينة نابلس رفضًا للعقوبات المفروضة على قطاع غزة.

و قال التجمع في تصريح صحفي صادر عنه: "أن اعتداء عناصر أمنية بلباسٍ مدني على الصحفية لارا كنعان، والاعتداء الذي سبقه قبل أيام في مدينة طولكرم على الزميلة الصحفية مجدولين حسونة، يجب أن يواجه برفضٍ شعبي ورسمي يقطع الطريق أمام هذا السلوك القمعي والبوليسي، في حين أن هذه الاعتداءات تأتي في سياق نهج قمعي مستمد من عقلية بوليسية وتعبئة حاقدة على الصحفيين".

و أكد التجمع تضامنه وإسناده للزميلة لارا، وفي ذات الوقت و رفضه الشديد للاعتداء على أيٍ من الصحفيين في ميادين عملهم.

و استنكر التجمع هذا الاعتداء، داعياً الكل الفلسطيني بضرورة الوقوف أمام الاعتداءات المتكررة على حريات الصحافة والتعبير عن الرأي.