حاضنة "يوكاس" تعلن عن انطلاق برنامج GO للرياديين الفلسطينيين

أعلنت حاضنة يوكاس التكنولوجية بالكلية الجامعية، عن انطلاق برنامج GO للرياديين الفلسطينيين وأصحاب المشاريع الريادية، لتوسيع نطاق مشاريعهم الناشئة واكسابهم الخبرات وتعزيز تجاربهم، ووصولهم للفرص الاستثمارية العالمية.

وبهذه المناسبة تحدث المهندس طارق ثابت مدير البرامج في الحاضنة أن المشروع يهدف الى تحفيز وربط الرياديين بفرص جديدة في الأسواق العالمية، ومقابلة مدربين ومستثمرين رياديين دوليين لمشاركتهم تجاربهم والاستفادة منهم، بالإضافة الى امكانية الوصول الكامل الى مصادر التمويل والاستثمار والمعرفة والخبرات ومواردها"؛ موضحاً أنه تمت التحضيرات لإطلاقه من ستة أشهر ماضية، وسيكون برنامج دائم ضمن عمل الحاضنة.

وأشار ان برنامج GO هو عبارة عن بوابة لأصحاب المشاريع والرياديين الطامحين، الذين لديهم روح وحافز للوصول الى العالمية، ويشمل مسارات رئيسية وهي الالتحاق ببرامج التسريع الخارجية لدى الشركاء الدوليين، ورحلة عمل وبرنامج التسريع المكثف.

كما تحدث المهندس هاني أبو عمر مختص التشبيك بالحاضنة أن البرنامج يساهم في انضمام الرياديين الى برامج التسريع الخارجية مع الشركاء حول العالم، وامكانية الوصول الى موارد الشركاء حول العالم ومقابلة الموجهين والمستثمرين والمدربين والمشاركة في الفعاليات المنفذة، واكتساب الخبرات، الفرصة في عرض مشاريعهم الريادية أمام المستثمرين، المشاركة في الفعاليات الدولية مثل Startup Istanbul، Startup Turkey، وغيرها بشكل مجاني، بالإضافة الى المشاركة في جلسات العرض الاستثمارية.

وبين أن شروط انضمام الشركات الناشئة في البرنامج أن يكون لها سوق واضح ومناسب، واستراتيجية نمو واضحة، ومشروع يولد إيرادات، وان المشروع يستهدف الاسواق العالمية، وتطوير KPI للمشاريع الريادية، وخطة مالية تشمل الوضع الحالي، وخطة التطوير، والاحتياج المالي للخطة التطويرية.