شهاب: للمساجد دور كبير في تأسيس المجتمع المسلم وهي منطلق الفتوحات والانتصارات

قال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي ومسئول مكتبها الإعلامي، الأستاذ داود شهاب، إن بناء وتأسيس المساجد هو اللبنة الأولى لإنشاء المجتمع المسلم، إلى جانب كونه من أعظم القربات إلى الله.

جاء تصريح شهاب خلال حفل افتتاح لمسجد أصلان ببيت لاهيا شمال قطاع غزة نظمته حركة الجهاد الإسلامي اليوم الأحد، بحضور لفيف من قيادات وكوادر الحركة، ومشاركة العشرات من أبناء المنطقة.

وأكد القيادي شهاب على أن خدمة بيوت الله من أجلّ الأعمال وأفضلها، وأحد أوجه التقرب إلى الله، مبينا أن بناء المساجد وكثرة الخطى إليها يحمل المعنى الحقيقي للرباط.

وأضاف: المسجد في حياتنا هو نقطة التقاء المجتمع الذي يؤمن بالله ويجتمع على ذكره، فليس هناك أعظم من التقرب إلى الله، وللمسجد مكانة كبيرة، ولا خير فينا إن لم يكن المسجد مهوى أفئدة المؤمنين، فهو النقطة التي انطلق منها الرسول الكريم لبناء مجتمع إسلامي وتأسيس حضارة امتدت حتى يومنا هذا".

وشدد شهاب على أهمية المسجد في حياتنا كما القرآن، داعيا المسلم لأن يكون دائم الصلة بالمسجد "فهو بيت الله ومحل الطمأنينة التي يستشعرها الإنسان في ضيافة الرحمن".

وفي سياق متصل أكد شهاب على أن بناء المسجد يليه مهمة كبيرة، وهي بناء الإنسان من خلال الدعوة إلى الله وتأسيس مجتمع يطبق القرآن الكريم.

و أوصى القيادي في الجهاد رواد المسجد وزوراه بالمحافظة عليه ونظافته، لأن خدمة المسجد مهمة الأنبياء لقوله تعالى " أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود".

وأشار شهاب إلى أن الله مكّن للصحابة الكرام في الأرض ومنّ عليهم بالنصر والفتوحات، لتمسكهم بالقرآن الذي أخذوا أحكامه من خلال التزامهم في المساجد وحفاظهم على الصلاة وتلقي دروس العلم فيها.

وتوجه شهاب بالشكر للقائمين على بناء المسجد وكل من ساهم في تأسيسه وشكر أيضاً لجنة الإعمار التابعة لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين ومحافظة الشمال.