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جيش الاحتلال يستعد لنشر كتيبة لإطفاء حرائق البالونات

  • فلسطين اليوم - القدس المحتلة
  • 19:01 - 01 يوليو 2018
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ذكر موقع روتر العبري بأن قيادة المنطقة الجنوبية بجيش الاحتلال قد حشدت كتيبة نظامية كاملة في قاعدة التدريبات التابعة لها ، استعدادا لنشرها في غلاف غزة لتقوم بمهام إطفاء الحرائق الناجمة عن الطائرات الورقية والبالونات الحارقة .

ووفقا للموقع فإن الجيش قد اقتصر حتى اللحظة على استنفار جنود الاحتياط للمشاركة في مهام إطفاء الحرائق الناجمة عن الطائرات الورقية التي يتم إطلاقها من قطاع غزة تجاه المناطق الاسرائيلية ، إلا أن الجيش قد قرر للمرة الأولى منذ بداية الأحداث على الحدود مع قطاع غزة استنفار كتيبة كاملة من القوات النظامية للقيام بمهام إطفاء الحرائق في مستوطنات غلاف غزة .

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