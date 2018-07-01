جيش الاحتلال يستعد لنشر كتيبة لإطفاء حرائق البالونات

ذكر موقع روتر العبري بأن قيادة المنطقة الجنوبية بجيش الاحتلال قد حشدت كتيبة نظامية كاملة في قاعدة التدريبات التابعة لها ، استعدادا لنشرها في غلاف غزة لتقوم بمهام إطفاء الحرائق الناجمة عن الطائرات الورقية والبالونات الحارقة .

ووفقا للموقع فإن الجيش قد اقتصر حتى اللحظة على استنفار جنود الاحتياط للمشاركة في مهام إطفاء الحرائق الناجمة عن الطائرات الورقية التي يتم إطلاقها من قطاع غزة تجاه المناطق الاسرائيلية ، إلا أن الجيش قد قرر للمرة الأولى منذ بداية الأحداث على الحدود مع قطاع غزة استنفار كتيبة كاملة من القوات النظامية للقيام بمهام إطفاء الحرائق في مستوطنات غلاف غزة .