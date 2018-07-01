هل يرحل رونالدو إلى هذا النادي في الدوري الإيطالي؟

تحدثت تقارير صحفية إيطالية عن إمكانية انتقال النجم البرتغالي، ومهاجم نادي ريال مدريد الإسباني كريستيانو رونالدو إلى الدوري الإيطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وبالضبط إلى نادي يوفنتوس.

وقالت صحيفة "توتوسبورت" المقربة من النادي الإيطالي، أن يوفنتوس يطمع في استغلال العلاقات القوية مع خورخي مينديش، وكيل أعمال رونالدو، من أجل إتمام الصفقة.

وأضافت الصحيفة أن العلاقات بين عائلة أنييلي، مالكة يوفنتوس، ومينديش، تعيش حالة جيدة، بعدما ساعد الأخير النادي الإيطالي في التعاقد مع موكله جواو كانسيلو من صفوف فالنسيا مؤخرا.

وكشف التقرير أن العقبة التي تقف في طريق يوفنتوس لضم أفضل لاعب في العالم، هي الشرط الجزائي في عقده، والذي تبلغ قيمته مليار يورو.

وكان رونالدو قد ألمح بعد تتويج ريال مدريد بلقب دوري أبطال أوروبا في الموسم المنصرم، إلى احتمالية مغادرته لقلعة "سانتياغو برنابيو"، خلال الانتقالات الصيفية الحالية.

وطفت على السطح في الأشهر الأخيرة خلافات بين النجم البرتغالي وإدارة ريال مدريد، لكن رغم ذلك لن يسمح رئيس النادي فلورنتينو بيريز بسهولة برحيل قائد قوة فريقه الهجومية.

يشار إلى أن رونالدو شارك مؤخرا في بطولة كأس العالم مع منتخب بلاده في روسيا، وتأهل إلى الدور الثاني قبل أن يغادر البطولة أمس الأحد أمام الأوروغواي بهدفين لهدف وحيد.