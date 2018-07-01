البث المباشر لمباراة اسبانيا وروسيا

يواجه البلد المستضيف تحديا صعبا أمام أكثر من 80 ألف مشجع في استاد لوجنيكيي بموسكو، يتمثل "بالماتادور الإسباني"، الذي لم يقنع كثيرا في دور المجموعات، وحقق انتصارا وحيدا بصعوبة على إيران.

وسينتظر المنتخب المنتصر من هذا اللقاء، الفائز من مواجهة كرواتيا والدنمارك مساء الأحد، لتحديد مواجهة ربع النهائي الثانية.

ويبدأ المنتخب الروسي بتشكيلة دفاعية مكونة من: إيغور أكنفيف، ماريو فرنانديز، إليا كوتيبوف، سيرغي إغناشيفتش، فيدور قدرياشوف، يوري جيركوف، رومان زوبنين، أليكساندر سميدوف، دالر كوزياييف، أرتيم زيوبا، أليكساندر غولوفين.

أما منتخب إسبانيا فيلعب بالتشكيلة التالية: دافيد دي خيا، خوردي ألبا، سيرجيو راموس، جيرارد بيكيه، ناتشو فيرنانديز، سيرجيو بوسكيتس، كوكي، دافيد سيلفا، إيسكو، ماركو أسينسيو، دييغو كوستا.

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