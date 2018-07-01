الاحتلال نفذ إجراءات مذلة بحق ذوي الأسرى على حاجز نعلين

أدان نادي الأسير الإجراءات المُذلة التي نفذتها سلطات الاحتلال اليوم الأحد بحق ذوي الأسرى خلال عبورهم من حاجز نعلين العسكري.

وأضاف نادي الأسير، في بيان صحفي، أن عائلات الأسرى في السابق كانوا يمرون للزيارة من خلال حاجز بيت سيرا العسكري، وحديثاً جرى نقل مرور عائلات الأسرى عبر حاجز نعلين.

وتابع أنه "وفقا لعدد من الشهادات الخاصة لعائلات الأسرى من النساء والرجال والأطفال، فقد تعرضوا للتفتيش بواسطة جهاز يخدش خصوصيتهم، إضافة إلى التعمد بتأخير انطلاق الحافلات لساعات، وإرجاع عدد من عائلات الأسرى وحرمانهم من الزيارة".

وأكد نادي الأسير أنه تواصل مع الصليب الأحمر الدولي الذي أبدى انزعاجه من هذه الإجراءات ووعد بالتقييم.

يُشار إلى أن سلطات الاحتلال تمارس سياسات وإجراءات متعمدة لإذلال عائلات الأسرى خلال الزيارة، عدا عن حرمان المئات من العائلات من الزيارة.