منظمة حقوقية تدعو الاتحاد الأوروبي إلى منع تصدير الأسلحة للسعودية والإمارات

أشادت "المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا" بقرار مجلس الدولة البلجيكي بتعليق رخص لبيع الأسلحة للسعودية إثر مطالبات حقوقية وبرلمانية بوقف تصدير الأسلحة إليها لقيامها باستخدام تلك الأسلحة في انتهاكات لحقوق الإنسان وللقانون الدولي خاصة في اليمن.

وكان مجلس الدولة البلجيكي قد سحب أمس السبت بصورة مؤقتة 8 تراخيص لتصدير الأسلحة إلى السعودية من شركة الصناعات العسكرية "إف إن هيرستال" ومقرها مقاطعة والونيا البلجيكية.

واستند قرار المجلس على أن السلطات في مقاطعة والونيا لم تدرس بشكل كامل وصحيح مدى مراعاة الحقوق الأساسية في السعودية، وفقاً لمتطلبات اللوائح البلجيكية حول "استيراد وتصدير ونقل وعبور الأسلحة والسلع العسكرية" الصادرة في 21 حزيران (يونيو) 2012، حيث ثبت استخدام تلك الأسلحة في انتهاكات للقانون الدولي من جانب السعودية.

وأوضحت المنظمة أن "هذا القرار انتصر لمبادئ وقيم حقوق الإنسان، حيث أنه لولا تلك الأسلحة التي يتم تصديرها للسعودية من قبل العديد من الدول لما اتسعت رقعة القتل والدمار في اليمن".

وذكر البيان، أن "نسبة القتلى من المدنيين جراء الحرب الدائرة في اليمن والتي تعتبر السعودية قائدها والمحرك الرئيسي لها بلغ 38500 منهم 2049 طفلاً و2060 امرأة، بالإضافة إلى انتشار الأمراض والأوبئة في اليمن كوباء الكوليرا، وتدمير آلاف المباني والمنشآت العامة والخاصة، وإجبار مئات الآلاف من اليمنيين على النزوح".

ووفق بيان المنظمة، فإن الضربات التي ينفذها التحالف في اليمن تمت بأسلحة أمريكية وفرنسية وبريطانية وقد أدت إلى تدمير المباني العامة والخاصة واستهداف حفلات الزفاف وبيوت العزاء والأسواق والمستشفيات والمدارس وغيرها من الأماكن التي يسكنها المدنيون.

وأشارت المنظمة إلى أنه وعلى الرغم من تعبير الولايات المتحدة الامريكية ودول الاتحاد الأوربي عن قلقهم مما يجري في اليمن، ومطالبتهم للتحالف باحترام حقوق الإنسان وضبط النفس، إلا أن تلك المواقف تظل شكلية فارغة من المضمون متناقضة مع استمرار تدفق الأسلحة للتحالف العربي.

ودعت المنظمة "الاتحاد الأوروبي إلى إصدار قرار يلزم كل الدول الأعضاء بعدم تصدير الأسلحة إلى السعودية والامارات بعد أن ثبت أن هذه الدول تعلي مصالحها ورغباتها السياسية على أحكام القانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان"، وفق البيان.

يذكر ان قوات التحالف العربي بقيادة السعودية والامارات بدأت منذ عدة أسابيع هجوما مكثفا على مدينة الحديدة ومينائها الاستراتيجي غرب اليمن، وتمكنت من السيطرة على المطار وأجزاء كبيرة من المدينة.

ومنذ أكثر من 3 أعوام، يشهد اليمن حربًا عنيفة بين القوات الحكومية، المدعومة من قوات التحالف العربي بقيادة السعودية، ومسلحي جماعة "الحوثي"، راح ضحيتها آلاف القتلى والجرحى والمشردين.