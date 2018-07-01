اعتماد طلب إطلاق أسماء مدن فلسطينية على شوارع في فرنسا

قال ممثل الاتحاد الوطني للشباب الفلسطيني في فرنسا رجاء أبو دقة، اليوم الاحد، إن الحزب الشيوعي الفرنسي الذي يرأس عددا من البلديات، اعتمد قبول طلب الاتحاد بتسمية شوارع وأزقة فرنسية بأسماء مدن فلسطينية.

وأعلن الحزب عن قبوله خلال اللقاء التقييمي السنوي للحزب في مدينة كوون بمحافظة كالفادوس الفرنسية، حيث ندد الحزب خلال اللقاء بالهجمة الشرسة والمخططات التي تتعرض لها فلسطين.

وأشار أبو دقة الى ان الاتحاد قام بهذه الخطوة ردا على الحملة، التي قادها نواب فرنسيون يحملون جنسية اسرائيلية على رأسهم "مايير حبيب"، حيث هاجموا بلدية بوزان بضواحي باريس لتسميتها زقاقا باسم النكبة.