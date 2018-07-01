اطلاق اسماء مدن فلسطينية على عدد من شوارع فرنسا

قال الأستاذ رجاء أبو دقة ممثل الاتحاد الوطني للشباب الفلسطيني في فرنسا أن الحزب الشيوعي الفرنسي اعتمد قبول طلب الاتحاد بتسمية شوارع أو زقاق فرنسية بأسماء مدن فلسطينية تاريخية وذلك من خلال اعضاء الحزب الشيوعي في البلديات التي يراسها الحزب في فرنسا .

جاء ذلك خلال اللقاء التقييمي السنوي للحزب الشيوعي الفرنسي في محافظه كالفادوس الفرنسية والذي عقد في 25/06/2018 بمدينة كون الفرنسية وتم دعوة الاتحاد الوطني للشباب الفلسطيني لحضور اللقاء الذي تطرق لأوضاع القضية الفلسطينية في الفترات الأخيرة والهجمة الشرسة التي يقودها الاحتلال ضد ابناء الشعب الفلسطيني .

وخلال اللقاء قدم الاتحاد الوطني للشباب الفلسطيني طلب الحصول على اعتراف البلديات التي يسيطر عليها الحزب الشيوعي، بالدولة الفلسطينية بالإضافة إلى اطلاق اسماء المدن الفلسطينية التاريخية على شوارع وزقاق نطاق البلدية التي تسيطر عليها ، وقد تم تبني مبادرة الاتحاد من طرف الحزب الشيوعي الممثل بالسكرتير العام في المحافظة السيد لوبون وبحضور مقرر الحزب السيد ماهامن و بحضور رؤساء بلديات من الحزب ،و بدعم النائب الاول في مجلس البلدي لمدينة موندفيل السيد جووال جان، وبحضور عدد من مناضلي الحزب الشيوعي .

وتم تحديد موعد لتعيين البلديات التي سوف تعترف بالدولة الفلسطينية، ورفع علم فلسطين علي الشرفات والبلديات و للتذكير قام الاتحاد بهذه الخطوة ردا على الحملة التي قادها نواب فرنسيين اسرائيليين (يحملون الجنسية المزدوجة واهمهم المدعو مايير حبيب ) الذين واجهوا بشراسة بلدية بوززن بضواحي باريس لتسميتها زقاق باسم النكبة و من هنا جاء التجاوب دون تردد من الحزب الشيوعي في المحافظة الداعم المستمر لحقوق الشعب الفلسطيني

وأكد الأستاذ رجاء أبو دقة أن الاتحاد الوطني للشباب الفلسطيني سوف يواصل عمله في اطر حشد الشعوب الدولية لنصرة القضية الفلسطينية وذلك من أجل فضح ممارسات الاحتلال التي تسعى لإنهاء حلم تحقيق الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف واعدا بإنجازات شعبية جديدة ستجسد الالتفاف الشعبي الدولي حول القض.







ية الفلسطينية .