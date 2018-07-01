"إسرائيل" تستنفر جيشها بالجولان المحتل

استنفر جيش الاحتلال الإسرائيلي وعزز من انتشار قواته على طول خط وقف إطلاق النار بالجولان السوري المحتل، وتذرع باحتدام المعارك في محافظة درعا ونزوح عشرات الآلاف من السوريين.

وتنسجم هذه الإجراءات العسكرية للجيش، مع تصريحات رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، في جلسة الحكومة الأسبوعية صباح اليوم الأحد، حيث قال إن بلاده لن تسمح بتدفق اللاجئين والنازحين من محافظة درعا على الجولان، كما واصل التحريض على إيران وأتهمها بتقويض الاستقرار في الشرق الأوسط.

وقال نتنياهو: "بينما تضرب الولايات المتحدة النظام الإيراني اقتصاديا، نحن نعمل على منع القوات الإيرانية والقوات الموالية لها من التموضع عسكريا في أي جزء من الأراضي السورية وسنواصل القيام بذلك".

وحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية، فقد أعاد الجيش نشر المزيد من القوات المدرعة والمدفعية في الجولان، ونقلت عن المتحدث باسم الجيش قوله: "أتى نشر القوات في أعقاب تقدير موقف أجرته القيادة الشمالية العسكرية على ضوء التطورات في الجانب السوري من الحدود، حيث تقرر خلاله تعزيز فرقة الجولان بقوات مدرعة ومدفعية".