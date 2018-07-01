غزة: اختتام بطولة كروية نظمتها "رياضية الجهاد" بذكرى استشهاد الخواجا

اختتمت اللجنة الرياضية لحركة الجهاد الإسلامي في محافظة غزة، اليوم السبت، بطولة كروية على شرف الذكرى ال23 لاستشهاد القائد محمود الخواجا. وحضر البطولة التى أقيمت على أرض نادي خدمات مخيم الشاطئ ممثلين عن الفصائل ولفيف من الوجهاء ولجان الاصلاح والتواصل الجماهيري. وشهدت المباراة منافسة قوية بين الفرق المشاركة للحصول على لقب البطولة.

وشارك في الدوري الفرق التالية : فريق حركة الجهاد الإسلامي، فريق حركة حماس، فريق الجبهة الشعبية، فريق حركة فتح، فريق حركة الأحرار، فريق حركة فتح التيار الاصلاحي، فريق الجبهة الديمقراطية، فريق حركة المجاهدين.

وانتهت البطولة الكروية بتصدر فريق حركة حماس وحصوله على المركز الأول، بينما حصل فريق الجبهة الديمقراطية على المركز الثاني.

واختتم الدوري بكلمة لحركة الجهاد الإسلامي ألقاها شريف الحلبي حيث نوه إلى دور القائد محمود الخواجا في تغيير مجرى الصراع مع الاحتلال الإسرائيلي.

وشكر الحلبي كل الحاضرين وممثلي الفصائل على حضورهم الرائع، والذي مثل وجسد وحدة الشعب الفلسطيني.

وفي نهاية البطولة تم تكريم الفرق الفائزة، وتكريم مدير نادي خدمات الشاطئ، ومن ثم تكريم عائلة الشهيد القائد محمود الخواجا.