غـــــزة تُلغي اجتماعاً للكابينت "الإسرائيلي" كان مقرراً اليوم

أعلن الناطق باسم حكومة الاحتلال، أن الاجتماع الذي كان مقرراً، اليوم الأحد، للمجلس الأمني السياسي المصغر في حكومة الاحتلال (الكابنيت) قد الغي.

وقالت مصادر "إسرائيلية"، أن البحث كان سينصب على احتمالات المواجهة العسكرية على حدود غزة وفي الجولان المحتل، لكن خلافات بين المستويين العسكري والسياسي دفعت إلى تأجيل الاجتماع.

وتحفظ العسكريون على التصعيد فيما دعا بعض الوزراء إلى توجيه ضربة عسكرية للفصائل الفلسطينية في غزة لوقوف ظاهرة الطائرات الحارقة.

وبخصوص الجولان فقد تقرر الانتظار لمعرفة تحركات الجيش السوري الذي بدأ عملية لاستعادة جنوب البلاد وطرد المسلحين منها.