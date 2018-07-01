دعم الصحفيين:الاحتلال يمعن في ممارسة انتهاكاته بحق الصحفيين خلال حزيران

أكدت لجنة دعم الصحفيين اليوم الأحد، أن الاحتلال "الإسرائيلي" لازال يمعن في حملات الاستهداف والملاحقة، التي تشنها حكومة الاحتلال "الإسرائيلي" ضد حراس الحقيقة، حيث شهد شهر حزيران الماضي تصعيداً جديداً على مستوى الانتهاكات التي ترتكبها قوات الاحتلال "الإسرائيلي" بحق الصحفيين والمصورين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية.

وقد رصدت لجنة دعم الصحفيين في تقريرها الشهري ( 54 ) من الانتهاكات "الإسرائيلية"، و (74) انتهاكاً من جهات داخلية فلسطينية.

وأظهرت اللجنة، أنه خلال شهر حزيران اعتدت قوات الاحتلال على (17) صحفياً في قطاع غزة والضفة الغربية، حيث تعرضت الطواقم الصحفية الفلسطينية إلى الاعتداء المباشر كما حدث على الحدود الشرقية لقطاع غزة، واستهداف الطواقم الصحفية في جميع أجزاء الجسم خلال تأديتهم مهامهم وتغطيتهم فعاليات مسيرة العودة، مما خلق إصابات متنوعة منهم (4) حالات بالرصاص الحي بينهم صحافية من الضفة المحتلة، وإصابة (1) بشظايا الرصاص، واصابة (1) بالرصاص المعدني المطاطي في الضفة المحتلة، عدا عن إصابة (4) بقنابل الغاز السام، و اختناق شديد أدى الى اصابة (7) صحفي وإعلامي.

وعبرت لجنة دعم الصحفيين، عن قلقها لزيادة حملة الاعتقالات والملاحقات، بعد أن صادق "الكنيست " الإسرائيلي على إقرار مشروع قانون عنصري يمنع الإعلاميين من تصوير جنود الاحتلال، في محاولة لحجب الجرائم ضد أبناء الشعب الفلسطيني، وتوفير الحماية للمعتدين عليهم.

وسجلت اللجنة عدد(9) حالات من الاعتقالات والاحتجاز والإبعاد لكل من بلال الطويل، رائد أبو ميالة، راسم عبيدات، مشهور وحواح، وعزمي بنات، وأحمد الصفدي والذي أبعدته عن مدينة القدس، و الصحافية سوزان العويوي والتي لا تزال في سجون الاحتلال، واحتجاز صحفي اجنبي بالقدس المحتلة.

وبشأن تأجيل وتمديد الاعتقالات، أجلت قوات الاحتلال الحكم لعدد (3) من الصحفيين، ومحاكمة عدد(1)، فيما مددت اعتقال عدد(6) من الصحفيين.

فيما وثقت اللجنة (4) حالات دهم واقتحام لمنازل الصحفيين من قبل الاحتلال "الإسرائيلي"، ومصادرة ممتلكات شخصية للصحفيين عدد (3).

ومنعت قوات الاحتلال (5) من التغطية وتأدية المهام بينهم صحفي أجنبي، فيما منعت إقامة مأدبة إفطار للصحفيين في شهر رمضان، وإقرار قانون منع التصوير عدد (1).

كما وثق التقرير، إجبار على دفع غرامية مالية للعدد(4)، عدا عن فرض تعذيب ومضايقات في سجون الاحتلال عدد(1).

انتهاكات داخلية فلسطينية

وبشأن الانتهاكات الداخلية الفلسطينية، سجلت لجنة دعم الصحفيين (74) من الانتهاكات توزعت كالتالي منهم (53) انتهاكات في الضفة، و(21) في غزة.

وارتفعت نسبة الاعتداءات على الصحفيين في الضفة الغربية، جراء اعتداء عناصر أمنية فلسطينية بالزي الرسمي والمدني على الصحافيين الفلسطينيين بالضرب المبرّح والدفع، ومصادرة كاميرات وهواتف وتكسيرها، والرش بغاز الفلفل، والتهديد والشتم، لمنعهم من تغطية مسيرة في مدينة رام الله دعت إلى رفع العقوبات عن قطاع غزة، ما نتج عنها الاعتداء على (17) صحفيا، ومصادرة عدد(2) من الهواتف، ومنعتهم عن تغطية لتسجل 17 حالة منع من التغطية وممارسة المهام المهنية.

في حين سجلت اللجنة حالة اعتقال(1)، واستدعاء (10) من بينهم استدعاء 3 صحفيين 3 مرات، واحتجاز عدد(2) بينهم صحفي أجنبي.

كما تم فصل عدد(2) من عملهم وهم مثنى النجار من غزة، ومحمود ناصر من الخليل، وتسجيل (2) حالة تهديد وفرض ضغوطات عليهما.

وفي قطاع غزة، اعتدى أفراد باللباس المدني على 8 صحفيين خلال تأديتهم مهامهم المهنية، ومنعهم من التغطية (8) ومصادرة ذاكرات بعض الجوالات والكاميرات، ومصادرة جوالات عدد(5)

وفي السياق، دعت اللجنة في تقريرها الاتحاد الدولي للصحفيين، ومنظمة صحفيين بلا حدود، إلى التدخل والضغط على إسرائيل للجم جرائمه بحق الصحفيين والاعتداء عليهم وهم يؤدون واجبهم المهني والإنساني.

وجددت اللجنة التأكيد على أن عدم تنفيذ مجلس الأمن لقراره 2222 القاضي بحماية الصحفيين ومنع إفلات المعتدين عليهم من العقاب، هو الذي شجع اسرائيل على استمرار إرهابها ضد المؤسسات الإعلامية والعاملين فيها، وآخرها قتل الزميلين ياسر مرتجى، وأحمد أبو حسين بدم بارد، خلال مسيرات العودة السلمية في غزة.

تفاصيل الانتهاكات الإسرائيلية لشهر حزيران/ يونيو2018:

1-6-2018: أجّلت محكمة الصلح في مدينة الناصرة، النطق بالحكم في قضية الشاعرة دارين طاطور، والتي تُحاكَم بتهمة "التحريض على العنف وتأييد منظمات إرهابية" بسبب منشوراتها على "فايسبوك" (Facbook) إلى 24 حزيران/يونيو

1-6-2018: أصيب مصوّر وكالة "سكاي برس" المحلية هيثم امدوخ بالرصاص الحي في قدمه اليسرى جراء اطلاق النار عليه رصاصة حية أدت الى قطع أربعة أوردة ، أثناء تغطيته مسيرة "العودة الكبرى" في منطقة ملكة شرق مدينة غزة.

3-6-2018الاحتلال يحاكم الزميل الصحفي مصعب قفيشة اليوم بمحكمة عوفر العسكرية بتهمة التحريض عبر "الفيسبوك"...!

3-6-2018:محكمة الاحتلال العسكرية تمدد اعتقال الطالبة في كلية الإعلام بجامعة النجاح علا مرشود حتى بداية الشهر المقبل.

4-6-2018: احتجزت الشرطة الإسرائيلية، مدير مؤسسة "إيليا" للإعلام الشبابي في مدينة القدس الصحافي أحمد الصفدي لمدة عشر ساعات، وحوّلته في الصباح إلى المحكمة في القدس التي أفرجت عنه بشروط، تتضمّن الإبعاد عن المسجد الأقصى لمدة شهر، ومنع التصوير أو التواجد في أي اعتصام في القدس حتى الرابع من تموز/يوليو المقبل. وارغمته على دفع غرامة مالية بقيمة 1500 شيكل والتوقيع على كفالة طرف ثالث بقيمة 5 الاف شيكل.

5-6-2018: الاحتلال يعتقل الصحافية وعضو المجلس البلدي سوزان العويوي من منزلها في مدينة الخليل وينقلها لمركز تحقيق عسقلان.

7-6-2018: قوات الاحتلال تعتقل الصحفي رائد أبو ميالة أثناء محاولته التصدي لاعتداءات المستوطنين في الخليل.

7-6-2018: محكمة الاحتلال في عوفر تقرر الافراج عن الصحفي مصعب قفيشة، ونيابة الاحتلال تستأنف لذلك تم تأجيل القرار ليوم غدٍ...!

7-6-2018: محكمة الاحتلال العسكرية تمدد اعتقال الصحفية سوزان العويوي لمدة 11 يوماً في مركز تحقيق عسقلان ويمنعها من لقاء محاميها.

7-6-2018: قوات الاحتلال تفرج عن الصحفي مصعب قفيشة من مدينة الخليل بعد اعتقال دام أسبوع، واجبرته بدفع غرامة مالية قبل الافراج.

8-6-2018:

إصابة مراسل صوت الاقصى إسماعيل أبو عمر في خان يونس بقنبلة غاز في ظهره.

إصابة مصور الوكالة الفرنسية محمد البابا برصاص الاحتلال في ساقه خلال تغطيته مسيرات العودة في نقطة ا بو صفية شرق جباليا شمال قطاع غزة.

طائرات الاحتلال تستهدف طاقم فلسطين اليوم ومدير المكتب الإعلامي لحركة الجهاد الإسلامي داود شهاب بعدد من قنابل الغاز.

إصابة الصحفي أمجد الرقب بقنبلتين غاز في القدم أثناء تغطيته للأحداث الميدانية في منطقة خزاعة شرق خانيونس

إصابة الصحفية شرين سلول خلال تغطيتها مليونية القدس شرق البريج وسط قطاع غزة.

إصابة الصحافية اسراء العرعير بحالة اختناق جراء قنابل الغاز خلال تغطيتها فعالبات مسيرة العودة.

9-6-2018: منعت شرطة الاحتلال، الغرفة التجارية الصناعية في القدس المحتلة، من إقامة مأدبة إفطار للصحفيين بعد مداهمتها فندقا في شارع نابلس بالمدينة كان من المفترض أن يقام به الافطار، ومنعت تواجد الصحفيين داخله، واغلقت بوابته الرئيسية.

11-6-2018: اعتقلت قوات الاحتلال، المصور الصحفي الحر بلال حامد الطويل من الخليل بعد مداهمة منزله في الخيل، واعتقلته بعد أن عاثت خراباً في منزله، وصادرت جهازه المحمول والحاسوب والكاميرا.

13-6-2018: إصابة الصحفي احمد معمر خلال تغطيته يوم الجمعة من مسيرات وعُثر علي طلق اخر في جسمه بعد شهرين من الإصابة عيار 250..

14-6-2018: محكمة الاحتلال العسكرية تمدد اعتقال الصحفي بلال الطويل من الخليل حتى يوم 20مايو المقبل.

19-6-2018: صادق كنيست الاحتلال على إقرار " قانون منع التصوير " بالقراءة الاولى، واعتبرته قانوناً عنصرياً يهدف الى تشكيل غطاء قانوني لجرائم جيش الاحتلال بحق الفلسطينيين.

19-6-2018: محكمة الاحتلال في عوفر تؤجل محاكمة الاسير الصحفي مصعب سعيد من مدينة رام الله حتى تاريخ 18-7-2018.

20-6-2018: اعتقلت قوات الاحتلال الكاتب الصحفي والناشط المقدسي راسم عبيدات (60 عامًا بعد اقتحام منزله في جبل المكبر بالقدس.

20-6-2018: قررت محكمة الاحتلال الإفراج عن الأسير الصحفي بلال الطويل من مدينة الخليل جنوب الضفة المحتلة.

21-6-2018: أجّلت محكمة الصلح في مدينة الناصرة، للمرة الثانية النطق بالحكم في قضية الشاعرة دارين طاطور، والتي تُحاكَم بتهمة "التحريض على العنف وتأييد منظمات إرهابية" بسبب منشوراتها على "فايسبوك" (Facbook) إلى 31-7-2018.

22-6-2018: اصابة مصور وكالة الاناضول التركية في غزة الصحفي علي جاد الله ، بشظية رصاصة متفجرة في يده من قبل قوات الاحتلال اثناء تغطيته لمسيرات العودة شرق غزة

22-6-2018: إصابة مراسل وكالة "24 نيوز" الإخبارية المحلية أحمد الفيومي بقنابل غاز مسيل للدموع أدت إلى إصابته بالإغماء، أثناء تغطيتهما مسيرة "العودة الكبرى" شرق مدينة غزة.

22-6-2018: إصابة الصحفيين يوسف الدريملي وأسعد البيروتي ويوسف اصليح بالاختناق الشديد بالغاز.

22-6-2018: إصابة المصور الصحفي ناصر شتية بعيار معدني مغلف بالمطاط، خلال قمع جيش الاحتلال لمسيرة كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان .

22-6-2018: تعرضت الأسيرة الصحفية سوزان العويوي(40 عاما) لتحقيقٍ قاسٍ ومكثف في معتقل عسقلان تسبب بانتكاسة صحية لها.

23-6 -2018: اعتقلت قوات الاحتلال لعدة ساعات، مصور وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) مشهور وحواح، ومراسل تلفزيون فلسطين عزمي بنات، ومنعتهم من تغطية فعالية تضامنية مع مواطني منطقة الحمرا القريبة من بني نعيم شرق الخليل.

23-6-2018: رفضت محكمة الاحتلال المركزية في مدينة القدس المحتلة، الاستئناف الذي قدمه محامي الكاتب الصحفي والناشط المقدسي راسم عبيدات (60 عامًا)، حيث مددت اعتقاله ليوم الاثنين القادم.

26-6-2018: إصابة المصورة الصحفية نسرين الشامي برصاص الاحتلال شرق نابلس صباح اليوم.

27-6-2018: محكمة عوفر الاحتلالية تحكم على الزميلين الصحفيين علاء الطيطي وأمير أبو عرام بغرامة مالية قدرها 2000 شيقل و16 شهرا مع وقف التنفيذ على خلفية عملهم الصحفي.

27-6-2018: محكمة الاحتلال العسكرية تفرج عن الصحفي بلال الطويل من الخليل بعد أسبوعين من اعتقاله.

27-6-2018: منعت الشرطة الإسرائيلية صحفي الباني الجنسية نابي قنا من وكالة اسوشيتد بريس من تغطية زيارة الامير البريطاني وليم في القدس المحتلة، واحتجزته بعد ان استجوبه رجال الامن الاسرائيليون بشأن دينه وخلفيته العرقية.

28-6-2018:: الاحتلال يمدد اعتقال الأسيرة الصحفية سوزان العويوي حتى يوم 8 يوليو المقبل.

29-6-2018: اصابة طاقم وكالة فلسطين الحدث وهم الصحافية مادلين الاقرع ومحمد شاهين خلال تغطيتها للاحداث بعد اصابتهما بالاختناق نتيجة الغاز السام الذي يطلقه الاحتلال شرق خانيونس

تفاصيل الانتهاكات الداخلية لشهر حزيران/ يونيو2018

2-6-2018: فصل الصحفي مثنى النجار من قبل صحيفة الحدث وعاد للعمل بعد تدخل جهات صحفية لدى إدارة الصحيفة .

3-6-201: اعتقل جهاز الأمن الوقائي الفلسطيني، الصحافي في شبكة "قدس الإخبارية" عبد المحسن شلالدة، بعد استدعائه هاتفياً، قبل أربعة أيام، في 30 أيار/مايو الماضي، للتحقيق معه في مقرّ الأمن الوقائي في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية.

6-6-2018: استدعى جهاز الأمن الوقائي الفلسطيني في الخليل، ، كلاً من مراسل موقع "الحدث" الإخباري مصعب شاور، ومراسل موقع "شهاب" عامر أبو عرفة، والصحافي في راديو "الخليل" أمجد شاور، للمقابلة في مقر الأمن في رام الله .

7-6-2018: معتصم سقف الحيط اسير سابق تم مطاردته من قبل المخابرات على مدار ٢٠ يوم ونتيجه الضغط الشديد عليه وعلى اهله اليوم سلم نفسه للمخابرات ودخل اضراب مفتوح عن الطعام

7-8-2018: الصحفي عامر أبو عرفة من مدينة الخليل تسلم بالأمس استدعاء لمقابلة وقائي رام الله، للمرة الثانية على خلفية عمله الصحفي.

ذات الجهاز قام باستدعاء الصحفي مصعب شاور للمقابلة في المقر العام برام الله يوم الإثنين القادم، علما أن الأجهزة الأمنية اعتقلته من قبل على خلفية عمله كصحفي

11-6-2018: استدعى جهاز الأمن الوقائي في رام الله الصحفي عامر أبو عرفة من الخليل، للمرة الثالثة مبيناً أن المرة الأولى اتضح أنها لتحديث البيانات، وأن طفله الجديد عبيدة ليس مكتوباً عندهم في السجلات.

تعرض الصحفي مصعب شاور مراسل صحيفة الحدث في الخليل للاستدعاء يوم الاثنين 11-6-2018 من قبل ذات الجهاز.

12-6-2018: احتجز جهاز الأمن الوقائي الصحفية مجدولين حسونة مراسلة قناة "تي أر تي" التركية على معبر الكرامة خلال عودتها من تركيا، حيث تم التحقيق معها لمدة ساعة حول عملها وانتمائها السياسي، وأخبرها الضابط أن هناك أمر تعقب من الامن الوقائي تجاهها.

13-6-2018: اعتدت عناصر أمنية فلسطينية بالزي الرسمي والمدني، يوم الأربعاء 13 حزيران/يونيو 2018، على الصحافيين الفلسطينيين بالضرب المبرّح والدفع، ومصادرة كاميرات وهواتف وتكسيرها، والرش بغاز الفلفل، والتهديد والشتم، لمنعهم من تغطية مسيرة في مدينة رام الله دعت إلى رفع العقوبات عن قطاع غزة، وعُرف منهم مراسلة قناة "فلسطين اليوم" جيهان عوض، مراسلة موقع "شاشة نيوز" هبة عريقات ومصادرة هاتفها، مراسل موقع "ألترا فلسطين" أحمد يوسف، مراسلة مركز "سكايز" الزميلة نائلة خليل، مصوّر وكالة "أنباء الإمارات" علي عبيدات، طاقم قناة "العربي" الذي ضم المراسلة يارا العملة والمصوّر إيثار أبو غربية، مراسلة قناة "الميادين" نسرين سلمي، مصوّر وكالة "رويترز" سائد هواري، مصوّر قناة "الغد العربي" منذر الخطيب، مراسل وكالة "الاناضول" هشام أبو شقرة، مصوّر "وكالة الصحافة الفرنسية" (AFP)عباس المومني، طاقم قناة "القدس" الذي ضم المراسل علاء الريماوي والمصوّر قتيبة حماد ومراسل قناة "برس تي في" محمد حمايل، إضافة إلى احتجاز المصور الصحافي الأميركي الحرّ سيث هيرلد لمدة ثلاث ساعات.

19-6-2018: اعتداء أفراد باللباس المدني على ما لا يقل عن 8 صحافيين في غزة عرف من بينهم، المصور رشاد العمصي والمراسل وسيم مقداد اللذان يعملان لدى وكالة "خبر" حيث تعرضا للاعتداء بالضرب وتم تحطيم الكاميرا، والصحافيين/ات، شرين حامد خليفة مراسلة موقع "شبكة نوى" الإخبارية، وناهد خليل ابو عربيد مراسلة "قناة ٢١٨" الليبية ، ومثنى النجار، وعبد الرحمن العبادلة، وعز الدين ابو عيشة، الذين تم منعهم من التغطية وتمت مصادرة جوالاتهم، كما وتم حذف ما صوره بعضهم عن جوالاتهم خلال مشاركتهم في تغطية التظاهرة السلمية في ساحة السرايا وسط مدينة غزة .

25-6-2018: استدعى جهاز الأمن الوقائي الفلسطيني في الخليل، للمرة الثالثة كلاً من مراسل موقع "الحدث" الإخباري مصعب شاور، ومراسل موقع "شهاب" عامر أبو عرفة، والصحافي في راديو "الخليل" أمجد شاور، للمقابلة في مقر الأمن في رام الله .

25-6-2018: فصلت إذاعة "راية FM" الصحفي محمد نصّار من عمله في الإذاعة بسبب "الحلقة الإذاعية الأخيرة التي قدمها عن رفع العقوبات عن غزة والتظاهرات التي رافقتها في الضفة الغربية".

27-6-2018: اعتدى عناصر بلباس مدني على الصحفية مجدولين حسونة، خلال تغطيتها للوقفة في طولكرم ضد عقوبات على غزة وحاولوا مصادرة هاتفها .

30-6-2018: اعتدى عناصر أمن بملابس مدنية بالضرب على الزميلة لارا كنعان واستولوا على هاتفها خلال وقفة احتجاجية في نابلس للمطالبة برفع العقوبات عن غزة.



