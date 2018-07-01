76 مستوطناً يقتحمون المسجد الأقصى المبارك بحماية مشددة

اقتحم عشرات المستوطنين صباح اليوم الأحد، ساحات المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الخاصة.

وواصلت شرطة الاحتلال فرض قيودها على دخول المصلين للأقصى، واحتجزت هوياتهم الشخصية عند الأبواب، بالإضافة إلى استمرار منع دخول عشرات الرجال والنساء إلى المسجد منذ فترة طويلة.

وأفاد شهود عيان، أن ما يقارب 76 مستوطناً اقتحموا المسجد الأقصى على مجموعات متتالية، ونظموا جولات استفزازية في باحاته بدءًا من دخولهم عبر باب المغاربة وخروجًا من باب السلسلة.

ويتعرض المسجد الأقصى يوميًا، عدا الجمعة والسبت لاقتحامات من قبل المستوطنين وعناصر الاحتلال على فترتين صباحية وما بعد الظهر، في محاولة لفرض السيطرة المطلقة عليه، وتقسيمه زمانيا ومكانيا.