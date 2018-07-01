انخفاض على اسعار المحروقات

اعلنت الهيئة العامة للبترول اليوم الاحد ، عن تخفيض اسعار المحروقات لشهر تموز الجاري .
واوضحت الهيئة في بيانها لها .
ان سعر لتر السولار أصبح (5.92) بانخفاض (0.15) للتر.
والبنزين 95 أصبح (6.28) بانخفاض (0.11) اغورة للتر .
وجاءت اسعار المحروقات بالشيقل كما يلي:
بنزين 98 7.00/ لتر
كاز 5.92/ لتر
اسطوانة غاز (5 كغم) 25/ اسطوانة
اسطوانة غاز (12 كغم) 61/ اسطوانة
اسطوانة غاز (48 كغم) 244/ اسطوانة
وحددت الهيئة سعر توصيل الغاز كما يلي :
• سعر لتر الغاز واصل الى المؤسسات والعمارات (2.64) شيكل اسرائيلي.
• سعر التوصيل لاسطوانة الغاز لمنزل المستهلك (2) شيكل فقط.
ودعت الهيئة اصحاب المحطات وموزعي الغاز للالتزام بالاسعار أعلاه تحت طائلة المسؤولية القانونية.