انخفاض على اسعار المحروقات

اعلنت الهيئة العامة للبترول اليوم الاحد ، عن تخفيض اسعار المحروقات لشهر تموز الجاري .

واوضحت الهيئة في بيانها لها .

ان سعر لتر السولار أصبح (5.92) بانخفاض (0.15) للتر.

والبنزين 95 أصبح (6.28) بانخفاض (0.11) اغورة للتر .

وجاءت اسعار المحروقات بالشيقل كما يلي:

بنزين 98 7.00/ لتر

كاز 5.92/ لتر

اسطوانة غاز (5 كغم) 25/ اسطوانة

اسطوانة غاز (12 كغم) 61/ اسطوانة

اسطوانة غاز (48 كغم) 244/ اسطوانة

وحددت الهيئة سعر توصيل الغاز كما يلي :

• سعر لتر الغاز واصل الى المؤسسات والعمارات (2.64) شيكل اسرائيلي.

• سعر التوصيل لاسطوانة الغاز لمنزل المستهلك (2) شيكل فقط.

ودعت الهيئة اصحاب المحطات وموزعي الغاز للالتزام بالاسعار أعلاه تحت طائلة المسؤولية القانونية.