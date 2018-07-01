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انخفاض على اسعار المحروقات

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 08:23 - 01 يوليو 2018
وقود - محروقات - بنزين وقود - محروقات - بنزين
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اعلنت الهيئة العامة للبترول اليوم الاحد ، عن تخفيض اسعار المحروقات لشهر تموز الجاري .

واوضحت الهيئة في بيانها لها .

ان سعر لتر السولار أصبح (5.92) بانخفاض (0.15) للتر.

والبنزين 95 أصبح (6.28) بانخفاض (0.11) اغورة للتر .

وجاءت اسعار المحروقات بالشيقل كما يلي:

بنزين 98 7.00/ لتر

كاز 5.92/ لتر

اسطوانة غاز (5 كغم) 25/ اسطوانة

اسطوانة غاز (12 كغم) 61/ اسطوانة

اسطوانة غاز (48 كغم) 244/ اسطوانة

وحددت الهيئة سعر توصيل الغاز كما يلي :

• سعر لتر الغاز واصل الى المؤسسات والعمارات (2.64) شيكل اسرائيلي.

• سعر التوصيل لاسطوانة الغاز لمنزل المستهلك (2) شيكل فقط.

ودعت الهيئة اصحاب المحطات وموزعي الغاز للالتزام بالاسعار أعلاه تحت طائلة المسؤولية القانونية.

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