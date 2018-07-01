بالون حارق انطلق من غزة ووصل إلى القدس

قال موقع "0404" العبري، مساء أمس السبت، إن بالونا حارقا وصل إلى مستوطنة "بيت شيمش" غرب القدس على بعد 35 كم من قطاع غزة.

واندلعت يوم السبت عشرة حرائق في مستوطنات محيطة بالقطاع بفعل البالونات الحارقة.

وأعلن الاحتلال، أن الطائرات المشتعلة تسببت في اندلاع أكثر من 400 حريق في 5 آلاف دونم مزروعة بالقمح وثمرة "الأفوكادو" المحيطة بالقطاع، على مدار أكثر من 3 أشهر بتكلفة مالية قدرت بنحو مليوني شيقل.

إلى ذلك، نشر جيش الاحتلال الإسرائيلي منظومة ليزرية لإسقاط الطائرات والبالونات الحارقة التي تطلق من قطاع غزة عن بعد.

وقالت القناة الثانية العبرية إن المنظومة تعمل على العثور على الطائرات والبالونات واستهدافها بأشعة ليزر ذات الكثافة العالية ما يؤدي لاحتراقهما.