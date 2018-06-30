75 ألف دولار راتب سائق شاحنة في هذه الدولة

تعاني شركات النقل الكندية من نقص شديد في سائقي الشاحنات للمسافات الطويلة، وتبحث عن توظيف سائقين براتب سنوي قد يبلغ 75 ألف دولار.

وتحتاج كندا إلى 48 ألف سائق شاحنة حتى العام 2024، بحسب اتحاد سائقي الشاحنات في البلاد.

وتشتكي شركات النقل في مقاطعة نيو برونزويك شرقي كندا من عدم قدرتها على توظيف سائقي الشاحنات بسبب ظروف العمل الصعبة، إذ يعمل السائقون عادة ما بين 10 و12 يوما بشكل متواصل، ويحصلون في المقابل على إجازة لمدة 3 أو 4 أيام فقط.

ولمواجهة هذا النقص، نظمت المقاطعة بدعم من جمعية سائقي الشاحنات في مقاطعات المحيط الأطلسي، برنامجا لتدريب السائقين المهاجرين.

وقال مسؤول البرنامج روبرت تريتيس إنهم نجحوا في توظيف نحو 400 سائق من دول عدة في المدة من 2015 إلى 2017.

ولفت أل وايتاكر، الذي يملك شركة نقل في المقاطعة، إلى أهمية مهنة سائق الشاحنة، فجميع البضائع في أنحاء البلاد تنقل على متن الشاحنات.

وعن هذه المهنة، قال مؤسس مراكز تدريب النقل الكندية جون بيودري إنها تكون جذابة في البداية للشباب غير المتزوجين، فهي تعود عليهم بالمنفعة المادية والترفيهية، لكنها تفقد جاذبيتها بعد ذلك لأرباب الأسر.