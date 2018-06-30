مصر تفاوض مدرب منتخب المغرب وهكذا ردّ

أفادت وسائل إعلام مصرية بفشل مفاوضات الاتحاد المنتخب المصري لكرة القدم مع مدرب منتخب المغرب رونار، لخلافة الأرجنتيني هيكتور كوبر.

ووفق صحيفة "اليوم السابع المصرية"، فإن الاتحاد المصري تواصل مع المدرب الفرنسي رونار من أجل تدريب الفراعنة إلا أن الأخير فضل الاستمرار في تدريب المنتخب المغربي حتى نهاية عقده عام 2022.

وقالت الصحيفة إن اتحاد الكرة المصرية، فتح خط المفاوضات مع رونار مباشرة بعد تأكد رحيل الأرجنتيني كوبر عن الإدارة الفنية لمنتخب الفراعنة الذي بصم على مشاركة مخيبة في بطولة كأس العالم المقامة في روسيا.



وأكد المصدر ذاته أن رفض المدرب الفرنسي تدريب المنتخب الوطني لمصر، جعل الاتحاد المصري يتجه للتفاوض مع المدرب البرتغالي لمنتخب إيران، كارلوس كيروش، ومدرب منتخب نيجيريا الألماني جيرونو روهر.

يذكر أن المدربين الثلاثة قدموا مباريات مشرفة مع منتخباتهم خلال مباريات دور المجموعات ببطولة كأس العالم قبل أن يغادروا المنافسة مبكرا.