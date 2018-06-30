الخليل: مستوطنون يعتدون على مواطنين في تل الرميدة

هاجم مستوطنو "رمات يشاي وبيت هداسا" المقامتان عنوة على أراضي المواطنين وسط مدينة الخليل، مساء اليوم السبت، عدد من المواطنين في حي تل الرميدة واعتدوا عليهم بالضرب.

وأفادت مصادر إعلامية بأن عشرات المستوطنين اعتدوا بالضرب على عدد من المواطنين في تل الرميدة أثناء وجودهم أمام منازلهم؛ وعرف منهم المسن راضي أبو عيشة (75 عاما) ومحمد أبو هيكل (60 عاما) وشاهر وبسام أبو عيشة (58 و55 عاما).

وأضافت أن الأهالي تصدوا للمستوطنين ودار عراك بالأيدي بين المواطنين والمستوطنين الذين كانوا بحماية جنود الاحتلال المدججين بالسلاح.

وأشارت إلى أن المستوطنين توعدوا أثناء خروجهم من الحي جميع سكان تل الرميدة بتنفيذ المزيد من الاعتداءات عليهم في كل الأوقات، وتفوهوا بسيل من الشتائم النابية على المواطنين.

وفي السياق ذاته، اقتحم جنود الاحتلال منزل المواطنين مفيد وزيدان الشرباتي في شارع الشهداء واعتلوا سطحه بزعم تعرض المستوطنين للرشق بالحجارة من المكان، الأمر الذي تسبب بحالة من الرعب لدى العائلة خاصة الأطفال.