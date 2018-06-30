مبابي يسجل رقماً خاصاً في مونديال روسيا

وضع النجم كيليان مبابي منتخب فرنسا في المقدمة، بإحرازه هدفين في مرمى الأرجنتين خلال المباراة التي جمعتهما في الدور ثمن النهائي من مونديال روسيا.

وسجل مهاجم باريس سان جيرمان هدف "الديوك" الثالث في الدقيقة 64، ثم أضاف الرابع في شباك "الألبيسيلستي" بالدقيقة 68.

وذكرت شبكة "أوبتا" أن مبابي أصبح رابع أصغر لاعب في تاريخ المونديال يحرز أهدافاً في الأدوار الإقصائية بالبطولة، بعد البرازيلي بيليه، والإنجليزي مايكل أوين، والأميركي جوليان جرين.

وأحرز النجم الشاب الهدف الثالث له في المونديال بعمر الـ 19 سنة و192 يوماً.

وأشارت الشبكة إلى أن مبابي بات أول مراهق يسجل ثنائية في مباراة واحدة بكأس العالم منذ هدفي بيليه في مرمى السويد نسخة 1958.