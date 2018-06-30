انطلاق مخيمات العودة الصيفية لحفظ القرآن الكريم كاملاً في قطاع غزة

أعلنت اللجنة الدعوية لحركة الجهاد الإسلامي وجمعية اقرأ الخيرية، انطلاق مخيمات العودة الصيفية لحفظ القرآن الكريم كاملاً صباح الأحد (1/7/2018) في كافة محافظات قطاع غزة.

وأوضح المشرف العام للمخيمات ومسؤول اللجنة الدعوية وليد حلس، أن مخيمات العودة ستنطلق صباح الأحد (1/7/2018) بشكل يومي من الساعة الثامنة والنصف صباحاً حتى الساعة الثانية عشر والنصف ظهراً في كافة محافظات قطاع غزة (الشمال وغزة والوسطى وخانيونس ورفح) لمدة شهرين كاملين".

وأكد حلس، أن إطلاق اسم مخيمات العودة الصيفية لحفظ القرآن الكريم كاملاً يأتي تيمناً بمسيرات العودة الكبرى في قطاع غزة والتي انطلقت منذ تاريخ (30/3) حيث احياء شعبنا الفلسطيني للنكبة ومن ثم النكسة ولا تزال المسيرة متواصلة حتى تحقيق أهدافها المتمثلة بالعودة وكسر الحصار.

وقال: "ايماناً منا بأن حفظ وتعلُم القرآن الكريم هو الطريق الصحيح والأصوب والأقرب إلى تحقيق طموحات شعبنا في العودة والتمكين والنصر والرد الطبيعي على المؤامرات التي تستهدف قضية شعبنا بما فيها صفقة القرن أطلقنا هذا العام مخيم العودة الصيفي لحفظ القرآن الكريم كاملاً"، داعياً الطلبة وأولياء الأمور لاغتنام فرصة الاجازة الصيفية بالتسجيل لحفظ القرآن الكريم وتعلمه.

وأشار حلس إلى أن شروط التسجيل هي "أن يتراوح عمر المشارك/ة من 10 أعوام إلى 18 عام- يشترط في الحفظ والتسميع أحكام التلاوة والتجويد- يفضل للمشارك/ة سرعة الحفظ والبديهة- يشترط للمشاركين ألا يقل حفظهم عن عشرة أجزاء أو أكثر"، داعياً الراغبين في التسجيل للتوجه صباح الأحد إلى مراكز التسجيل للالتحاق بمخيمات العودة الصيفية لحفظ القرآن الكريم كاملاً.

وسيقدم لكافة المشاركين والمشاركات في المخيم وجبات إفطار يومياً، كما سيقام احتفال مركزي سيكرم فيه الحافظين والحافظات لكتاب الله عز وجل هدايا وجوائز عينية ونقدية قيمة.